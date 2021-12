Nacidos en Navidad vía a Grandes Ligas

audima

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Quienes se ríen de los niños, porque creen en Santa Claus y en el niño Jesús, son los mismos que creen en las promesas de los politiqueros.

-o-o-o-o-

Hoy, por ser época de Navidad, no es miércoles Día del Correo. Para las próximas, recuerda enviar nombre y apellido y la población o ciudad desde donde escribes.

Ya no me manden tarjetas de Navidad, mándenme tarjetas de crédito.

Si la cena de Navidad es tan espectacular, ¿por qué nos la sirven una sola vez al año?

Todo adulto que trate mal a un niño, es Herodes.

Con razón, Jesús, superdotado e inteligente, escogió el día de Navidad para nacer. Santa Claus se lo pasa riéndose todo el tiempo (¡JO, JO, JO!) porque tiene que trabajar solo un día al año. La época de Navidad es mágica. Hace desaparecer mi dinero.

La Navidad es solo un mes al año, pero las cuentas llegan después todos los meses. Tengo un amigo tan viejo que su Biblia fue autografiada por el niño Jesús. En Navidad muchos brindan por tu salud, mientras arruinan la de ellos.

Sí, en Navidad se suele brindar por la salud de todo el mundo, pero el 25, todo el mundo amanece enfermo.

¿Por qué en México será cruda, en Dominicana resaca y en Venezuela ratón, si nada de eso tiene que ver con la borrachera? Para evitar el ratón, o sea, la cruda, sigue tomando hasta el 25. La tarjeta a Navidad de Vladimir Putin dice…: “Paz en este mundo, excepto frente a Estados Unidos”.

En diciembre oye uno la dulce música de Navidad… Y durante los otros 11 meses la música agresiva de las cuentas a pagar.

En Navidad, muchos consideran de gran importancia la frase del Canelo Álvarez…: “Siempre es mejor dar que recibir”…

Si aquella Navidad de 2020 no te llevó a la ruina, ahora aparece esta nueva oportunidad. Hay quienes se apresuran a comprar en Navidad, antes de que bajen los precios. Pepito me acaba de informar…: “No voy a pedirle nada a Santa Claus, porque le robé la tarjeta de crédito a papá”. Todos los años en Navidad, mi esposa me hace muy buenos regalos, pero tan costosos que yo no puedo pagarlos después. La Navidad siempre es mejor para los niños, porque son otros los que pagan.

Un negocio para hacerse rico en Navidad, es la venta de baterías para juguetes de las que las anuncian como “no incluidas”.

Linda la Navidad, pero uno recibe muchos regalos que rápidamente hay que ir a cambiar.

La mula y el buey más famosos en la historia, solo por haber estado aquella noche en el pesebre de Belén.