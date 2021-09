Negros elevados al Hall de la Fama

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Cuando niño era tan preguntón que me llamaban El Por qué Todas las Cosas”… Santiago Segura.-

Luis F. Salido E. de Hermosillo, informa…: “Ud. publicó que Héctor Espino bateó 484 jonrones en su carrera. Creo que está equivocado, porque fueron 783, sumados los de las Ligas Mexicana de Verano y Mexicana del Pacífico”.

Amigo Lucho: Eso es correcto. Pero la pregunta que contesté se refería a su récord de las menores, por lo que solo debía tomar en cuenta los 484 en triple A. De todas maneras, muchas gracias por leerme, por escribirme, por corregirme y por abrirme la oportunidad de informar mejor.

Yasmani Pedrozo W. de Camaguey, pregunta…: “¿Puede publicar los nombres de los personajes de las Ligas Negras elevados al Hall de la Fama de Cooperstown?”.

Amigo Yadi: Leroy ‘Satchel’ Paige, Josh Gibson, Buck Leonard, Monte Irvin, Cool Papa Bell, Leon Day, Raymond ‘Talúa’ Dandridge, Judy Johnson, Oscar Charleston, Martín Dihigo, Bill Foster, Rube Foster, Pop Lloyd, Raymond ‘Jabao’ Brown, Willard Brown, Andy Cooper, Pete Preston Hill, Biz Mackey, José de la Caridad Méndez, Wilbert ‘Bullet’ Rogan, Hilton Smith, Norman ’Turkey’ Stearnes, George ‘Mule’ Suttles, Ben Taylor, Cristóbal Torriente, Louis Santop, Willie Wells, Smokey Joe Williams, Jud Wilson, Frank Grant, Effa Manley, co-propietaria de las Águilas de Newark, primera mujer exaltada al Salón de la Fama; Alex Pompez, propietario del equipo New York Cubans; Cum Posey, propietario del equipo Homestead Grays; Sol White, director del equipo Gigantes de Philadelphia, anterior a las Ligas Negro de 1920, J.L. Wílkinson, propietario del equipo Monarcas de Kansas City.

Gerardo Giménez de San Felipe, pregunta: “¿Por qué Ud. no contesta mis preguntas? Le he escrito unas 12 veces y nunca he recibido respuesta. Creo que eso es mala educación”.

Amigo Gero: Puede ser. Pero tú, rara vez informas desde dónde escribes, y nunca has hecho una pregunta publicable, cuya respuesta sea de interés para la mayoría. Tengo todos tus emails. En uno me pides los nombres de todos los que han sido bigleaguers, o sea, cerca de 20 mil 500. No tengo tanto espacio. Otra vez querías saber cuántos peloteros de Grandes Ligas se han divorciado porque sus esposas les han sido infieles. La columna no es para eso. Además, recibo centenares de emails semanalmente y solo tengo espacio para atender nueve o 10. Bueno, Gero, al menos hoy te he respondido.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Por Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.