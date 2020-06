Ni Parker ni Staub merecen H. de la F.

Coral Gables, Florida (VIP WIRE). “Recordamos lo que pasó y nos preocupamos por lo que ocurrirá. Pero no disfrutamos del presente”… Anónimo.

Hoy es día del correo, como todos los miércoles. ¿Me informaste desde cuál población o ciudad escribes?

Eduardo Montiel, de Houston, pregunta: “¿Cuántos votos para el Hall de la Fama de Cooperstown recibieron Rusty Staub y Dave Parker, y cree que ellos dos merecen estar en el Hall de la Fama?”.

Amigo Lalo: Rusty, quien permaneció en las Mayores durante 23 temporadas, estuvo de candidato siete años, 1991-1997, y su mayor porcentaje de votos fue de 7.9%, en 1994... Parker, con experiencia de 19 campañas en Grandes Ligas, fue candidato durante 15 años, el máximo en su época. Logró mayoría de votos en el segundo, 1998, 24.5%. Los dos fueron muy buenos peloteros, pero no fuera de serie, no merecedores de los nichos en Cooperstown.

Mario L. Corrales Z. de Hermosillo, pregunta: “¿Cómo es y qué es la Regla 5? Porque la oigo nombrar mucho”.

Amigo Mayo: Peloteros que no estén en un róster de los 40 pueden ser reclamados a costo de apenas 50 mil dólares. Los obtenidos por esta vía deben permanecer en el róster de los 25 de su nuevo equipo durante toda la temporada siguiente, o retornarlo a su equipo anterior a cambio de 25 mil dólares.

Los bigleaguers son considerados en el róster de los 26, aun cuando estén en la lista de los lesionados, pero esta Regla advierte que para tal beneficio, debe haber estado activo por no menos de 90 días. Los elegibles para este draft de la Regla 5 además de no estar en el róster de los 40, son quienes firmaron a los 19 años de edad o mayores y han jugado profesionalmente no menos de cuatro temporadas, o los firmados de 18 años o menos y que han jugado como profesionales cinco o más años.

Hugo Sisalino, de Caracas, solicita: “Por favor, ¿puede publicar la alineación de los Yankees de 1927 y los honorarios de cada uno del róster?”.

Amigo Yuyo: La alineación más usada por los Yankees 1927: Earle Combs CF, Mark Koenig SS, Babe Ruth RF, Lou Gehrig 1B, Bob Meusel LF, Tony Lazzeri 2B, Joe Dugan 3B, Pat Collins C y el pitcher. La rotación: Waite Hoyd, Herb Pennock, George Pipgras, Dutch Ruether, Urban Shocker. Relevistas: Myles Thomas, Wilcy Moore…

El salario de cada uno del róster por la temporada, pelotero por pelotero: Babe Ruth 70,000, Herb Pennock 17,500, Urban Shocker 13,500, Bob Meusel 13,000, Joe Dugan 12,000, Waite Hoyt 11,000, Duch Ruether 11,000, Earle Combs 10,500, Bob Shawkey 10,500, Benny Bengough 8,000, Lou Gehrig 8,000, Tony Lazzeri 8,000, Pat Collins 7,000, Mark Koenig 7,000, Ben Paschal 7,000, Myles Thomas 6,500, Johnny Grabowski 5,500, Mike Gazella 5,000, Joe Giard 5,000, Cedric Durst 4,500, George Pipgras 4,500, Ray Morehart 4,000, Wilcy Moore 2,500 y Julie Wera 2,500.