Ningún mexicano en el Hall de la Fama

Hoy es Día del Correo. ¿En tu mensaje me dices desde cuál ciudad escribiste?

Samuel Rivadavia, de Mazatlán, pregunta…: “¿Cómo es posible que México no tenga ni un pelotero en el Hall de la Fama de Cooperstown, si ha habido mexicanos de la altura de Melo Almada, Teodoro Higuera, Vinicio Castillo y Fernando Valenzuela?”.

Amigo Sam…: Muy buenos peloteros, pero ninguno fuera de serie, no tuvieron 10 temporadas brillantes, no fueron los mejores de su posición, no recibieron en 75% de los votos.

Alfonso Inzunza, de Los Mochis, pregunta…: “¿Cuáles equipos ganaron las primeras 10 Series Mundiales de la actual secuencia, desde 1903?”.

Amigo Fonchi…: Peregrinos, hoy Medias Rojas; Gigantes, Medias Blancas, Cachorros, Cachorros, Piratas, Atléticos, Atléticos, Medias Rojas.

Franco Staggioni, de Valencia, pregunta…: “¿Qué se acredita si un bateador a quien están dándole base intencional, recibe un pelotazo?”.

Amigo Fran…: Si no trató de evitar la pelota, es bola mala. Si hizo todo lo posible porque no lo golpeara, va a primera base y bola muerta. Depende de lo que aprecie del umpire de home.

Ruber J. Luzardo S., de Santa Bárbara del Zulia, pregunta…: “¿Cuántos premios ha recibido Juan Vené en su carrera como periodista deportivo?”.

Amigo Rubo…: No he recibido muchos premios, ni los busco. Sin embargo, hay cuatro que considero de importancia, El Periodista del Año, que me entregó el comisionado Bowie Kühn; el tributo que me rindió el Congreso de Estados Unidos; la elevación al Salón de la Fama del Beisbol de Venezuela; y la inauguración del palco de la prensa del estadio de Guadalajara con mi nombre.

Óscar Andrade, de Maracaibo, opina…: “Muy acertada la decisión de donar su biblioteca al Salón de la Fama del Beisbol de México, si en Venezuela no garantizaban el cuidado y la protección que merece tan invaluable archivo”.

Manuel Moreno de Camuri Grande, pregunta…: “¿Cual fue el primer juego de temporada y de Serie Mundial transmitido por televisión para Estados Unidos y también para Latino América?”.

Amigo Manolo…: Primer juego de temporada televisado, fue el del 26 de agosto de 1939, Rojos-Dodgers… En Series Mundiales, el primero de la de 1947, Dodgers-Yankees; y en Latinoamérica, en directo para Cuba, el de octubre de 1955, Dodgers-Yankees, el primero de la Serie Mundial.

