No más dinero del beisbol en campañas politiqueras

** Los ejecutivos de los Padres, la gente más ocupada en el beisbol en estos días, trataban ayer de firmar al derecho Masahiro Tanaka. El japonés de 32 años dejó récord con los Yankees de 78-46, 3.74, en siete años. Casey Close quiere 125 millones de dólares por cinco temporadas. El año pasado cobraron 23 millones… ** Tanaka es amigo del coach de pitcheo en San Diego, Larry Rothschild, y de Yu Darvish. Esa rotación con Tanaka, Blake Snell y Darvish se ve consistente. Por cierto, Mike Clevinger no podrá lanzar este año, operado de la Tommy John y Dinelson Lamet está también fuera de acción por lesión del bíceps… ** La pregunta mayor ahora, a unos 70 días de la voz de play ball 2021, es ¿qué ocurrirá con el bateador designado en la Liga Nacional? Seguidores de la Liga Americana sueñan con que les quiten ese estorbo de las alineaciones, y seguidores de la Nacional rezan arrodillados y mirando al cielo para clamar que jamás incorporen tal estorbo a sus alineaciones… ** Mi amigo, el de las predicciones tempraneras, Jim Shapiro, cree que los ganadores de las Divisiones este año serán Medias Blancas, Yankees, Atléticos, Rojos, Bravos y Dodgers.

** No más donaciones de dinero a los políticos, dispuso Major League Baseball (MLB) como consecuencia del asalto al Capitolio de Washington. La oficina del comisionado y los equipos en particular solían colaborar hasta con 500 mil dólares para las campañas electorales de los dos partidos. Uno de los más beneficiados ha sido el senador Ted Cruz, republicano de Texas. El texto de la información de MLB…: “A la luz de los eventos sin precedentes de la semana pasada en el Capitolio de Estados Unidos, MLB suspende las contribuciones de su Comité de Acción Política”… ** Álex Rodríguez dice no estar preocupado por la demanda de 50 millones de dólares que en su contra introdujo Constantine Scurtis, hermano de quien fuera su esposa, Cynthia Scurtis. El caso que llevará a Álex ante la Corte, el 2 de agosto, se originó en negocios de bienes raíces que él manejaba con su cuñado.

