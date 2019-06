Numerosos bigleaguers están en las Menores

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- Hay tres cosas importantes en mi vida, Dios, mi familia y el beisbol, pero cuando la temporada comienza el orden cambia un poco… Al Gallagher.-

Un veterano de 64 años, residenciado en Flushing y seguidor de los Mets desde 1964, llamado Rolando López, me dijo ayer del cibaeño de Santiago, Rubén Tejada…:

“Uno de los peloteros más honrados que han tenido los Mets. No es ningún superestrella, pero uno sabe que cuando sale a jugar lo entrega todo por su equipo”.

La pregunta telefónica a mi amigo Rolando fue porque desde 1917 Rubén no aparece en Grandes Ligas, pero a sus juveniles 29 años de edad, en las Menores batea para 359.

Y es que la copiosa y valiosa producción de las Academias, especialmente las de Dominicana, el aumento del material cubano y el empeño de los propietarios de equipos por reducir sus presupuestos han llevado a los equipos de Grandes Ligas a confeccionar los rosters cada vez con más novatos de sueldos mínimos y menos bigleaguers veteranos, solo tienen cupos arriba los notables.

Los Mets le pagaron a Tejada un millón 880 mil dólares en 2015, si lo sustituyen por un novato se economizan un millón 315 mil dólares.

Yardbarker encontró 19 peloteros, incluso Tejada, con condiciones para las Mayores, quienes andan dando palo en triple A, clamando por un ascenso. Estos son los otros 18…:

Andrés Blanco, INF; Bravos, de Urama, Venezuela; Brandon Barnes, OF, Indios; Abraham Almonte, OF, Diamondbacks, dominicano; Drew Butera, C, Rockies; Danny Espinosa, INF, Mets, californiano; Ryan Flaherty, INF, Indios; Ryan Goins, INF, Medias Blancas; Logan Morrison, 1B, Yankees; Chris Parmelee, 1B/OF, Dodgers; Jace Peterson, INF, Orioles; Rob Refsnyder, INF/OF, Rojos; Travis Snider, OF, Diamondbacks; Matt Szczur, OF, Diamondbacks; Dilson Herrera, cartagenero, Arismendy Alcantara, Mikie Mahtook y los cubanos, Yasmany Tomás y Yadiel Hernández.

Lógicamente hay más bigleaguers que puestos en los rosters, por lo que una buena solución podría ser la expansión anunciada por el comisionado Rob Manfred. Entre tanto, para estar arriba o eres muy bueno o eres muy novato.

Retazos.- La oficina del comisionado autorizó a los Rays para estudiar la posibilidad de tener dos casas, dos estadios donde ser home club. Además de la sede actual, en Tampa, también Montreal, la ciudad que fuera de los Expos. Sería la primera vez en Grandes Ligas que un equipo tendría dos sedes, pero en Japón, los hay hasta con tres… ** Suspendieron al lanzador de los Atléticos, Frankie Montas (80 juegos), por consumo de sustancias prohibidas (ostarine). Montas dijo haberlo comprado como un complemento vitamínico, pero que no obstante se somete a la justicia de MLB. Las pruebas de la orina están muy activas en las Menores y en Grandes Ligas.

