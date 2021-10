Ocho nuestros 30-30 en lo que va de Siglo

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Si crees que debe decidir el corazón, es mejor que decida la cabeza”… Enrique Jardiel Poncela.-

-o-o-o-o-

Cuando anuncié que Bob Melvin dejaría los Atléticos para dirigir a los Padres, me tildaron de apátrida y enemigo de los venezolanos. Y ahora que Melvin ya está en San Diego ya firmado por el club de esa ciudad, ¿qué tal? Publiqué esa vez que los equipos suelen entrevistar a varias personas, para cumplir con comunidades como las de los negros y los latinoamericanos, aún cuando tengan decidido su candidato.

-o-o-o-

Gane quien gane esta Serie Mundial, tendremos un mánager triunfador del evento por primera vez. Brian Snitker tomó el mando en Atlanta en 2016, como interino, y terminó con récords negativos dos veces. Pero en los cuatro últimos años ha metido al club en la postemporada, y fue Mánager del Año en 2018. Los Bravos no llegaban a la Serie Mundial hace 26 años, desde 1995. En cuanto a Dusty (palillo asqueroso en la boca) Baker, aprovechó las travesuras de A.J. Hinch con el uso electrónico para robar señas y se instaló en Houston. Los Astros han estado en la Serie Mundial en tres oportunidades durante los últimos cinco años.

-o-o-o-o-

Ocho latinoamericanos han logrado 13 veces en lo que va de este siglo, sacar 30 jonrones y robar 30 bases en una temporada de Grandes Ligas: Vladimir Guerrero padre, dos veces, 34 jonrones, 37 robos en 2001 y 39-40 en 2002; José Cruz hijo, 34-32 en 2001; Bob Abreu, dos veces, 31-36 en 2001 y 30-40 en 2004; Alfonso Soriano, cuatro veces, 39-41 en 2002, 38-35 en 2003, 36-30 en 2005, 46-41 en 2006; Carlos Beltrán 38-42 en 2004; Hanley Ramírez 33-35 en 2008; José Ramírez, 39-34 en 2018; Ronald Acuña, 41-37 en 2019.

-o-o-o-o-

Una organización llamada People for the Ethical Treatment of Animal (PETA), exige a Major League Baseball que ya no se use el término bullpen para identificar donde calientan los pitchers, “porque eso es un insulto a los animales”. Bull en inglés es toro. Y sugieren que se use “arm barn”. Más ridículos no pueden estar. Ya hicieron cambiar de Indios a Guardianes. Pronto pedirán otros cambios por considerar insultados a los Yankees, los Gigantes, los Bravos, los Astros, los Atléticos y pare usted de contar… No tendrán algo más útil que hacer.

“Cuando una persona deja de fumar tiene el mismo problema de quien va a un campo de nudistas por primera vez: No sabe qué hacer con las manos”... Joseph McKadew.-

-o-o-o-o-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Por Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, a través de “el deporte vuelve a unirnos”.