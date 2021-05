Ohtani no puede ganar y salvar el mismo juego

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “A toda persona que se atreva a ir a verse con un siquiatra, deberían examinarle la cabeza”… Yogi Berra.-

Armando Ramírez M., de Rosarito, B.C., pregunta…: “Si Shohei Ohtani abre un juego, lo mandan a otra posición en el sexto inning con la pizarra a su favor por cuatro carreras, pero en el noveno lo traen de nuevo a lanzar, ya con ventaja de solo dos carreras, y hace los tres outs en fila. ¿Es pitcher ganador y salvador?”.

Amigo Mando…: No. La regla 10.20(2) dice que el ganador no puede ser a la vez salvador. Así que solo sería ganador.

Ricardo R. Reyes B., de Caracas, considera…: “En opinión de muchos, Ud. está loco de bola. Todos trabajamos para retirarnos al cumplir los 65 años de edad, y Ud. sigue tan campante cuando ya va para los 93. Mi padre me dice que lo lee desde que él era un niño. Y no solo escribe la columna diaria, también vende reportajes a periódicos y revistas y lo entrevistan por radio y televisión. A esa edad, yo estaría meciéndome en una hamaca, oyendo música de Juan Vicente Torrealba y leyendo una vieja novela de Luis Spota sobre política mexicana. Me imagino que si llega a los 100 años de edad, seguirá como si estuviera en sus veintes. ¿No sufre de artritis en los dedos, no padece de la vista, no le duele la cintura, no se queda dormido?”.

Amigo Rico…: No sufro de nada ni me duele nada, gracias a los médicos de “La Colonia”. No tengo hamaca, a Juan Vicente lo oigo mientras escribo y a Spota y a otros autores los leo cuando termino de escribir. Sí estoy loco de bola, pero te advierto, es sensacional estar loco de bola, lo disfruto hasta el introstícoli. Y no conozco la palabra “retiro”. Cuídate del coronavirus y del cu***icosismo.

Riggio Alexánder, de Orlando, pregunta…: “Como miembro de SABR, la Society for American Baseball Research, ¿por quién votó en las recientes elecciones para leyenda del siglo XIX?”.

Amigo Yiyo…: Por el negro George Stovey para primer lugar. Los otros…: Charlie Bennett, Grant Johnson, Cal McVey y Al Reach.

Vito Leonardo, de Caracas, pregunta…: “¿Qué es juego simulado, cuánto parece un juego real y como ayuda a los pitchers?”.

Amigo Vi…: Durante el juego, y en el bullpén, el lanzador va tirando, de frente o de lado, según lo hace quien está en la real acción, pero desde luego, sus propios tipos de lanzamientos. El coach determina cuántos innings. Sirve para saber cuán recuperado está el pitcher después de una lesión.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

