Olimpiadas 2021, los dólares vs la salud

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Lo grande de Ken Griffey (hijo) era que podía jugar en las tres posiciones del outfield.... al mismo tiempo, él solo”... Lou Piniella.-

** Por razone$ a la vi$ta, los japone$e$ in$isten en que la$ Olimpiada$ $í van, no ob$tante el coronaviru$. Pero lo sensato, millones de dólares o no, es que no haya Juegos Olímpicos, por ahora. Es un caso de salud mundial, lo que es más importante que los millones de dólares a ingresar por la actividad. Además, Japón está muy cerca de China…

** Jim Kaat recibió 16 Guantes de Oro y no está en el Hall de la Fama, aun cuando fue candidato durante 15 años, hasta 2003. Y este zurdo ganó 283 juegos, 237 derrotas, con efectividad de 3.45 en 25 años de bigleaguer ¡25 años! Los nichos de Cooperstown no son para buenos peloteros, sino para los mejores de su época, los fuera de serie… ** La placa de Tany Pérez en el Hall de la Fama de Cooperstown, tiene un error, porque en vez de Tany, se lee, Tony. Y el camagüeyano es Tany porque su nombre es Atanacio, no Antonio. Lo curioso es que Tany nunca haya reclamado para el cambio. Parece que no le importa haber sido elevado con el nombre de otro… ¡Digo yo, ¿no?!...

“Gracias a los tintes, muchos maridos tienen en casa a una mujer trigueña y a otra que, hasta cierto punto, es rubia, las cuales son la misma persona”… La Pimpi.-

** A mediados de este mes deberían comenzar los entrenamientos de Grandes Ligas. Lo grave no es que se ignore si los iniciarán, sino que tampoco se sepa si los realizarán… ** Otro notable del beisbol ha muerto, Grant Jackson, lanzador zurdo, quien permaneció en Grandes Ligas durante 18 temporadas y fue ganador del séptimo juego de la Serie Mundial de 1979 con los Piratas, “We Are Family”. Como me informa el coleóptero de esta columna, Héctor Sánchez, Grant, de 78 años, murió de coronavirus en el Canonsburg Hospital, Pennsylvania. Los servicios funerales serán mañana sábado… Paz a sus restos, consuelo a sus deudos.

** Los Twins tienen la vista puesta en la Serie Mundial 2021, después de dos años quedándose en los playoffs. Por eso, no dejaron ir al dominicano de Las Matas de Santa Cruz, Nelson Cruz, olvidaron que en julio cumplirá sus 41 y lo firmaron para una campaña más por 13 millones, ya sabes de qué… Yo también lo hubiera firmado.

“Si no lo intentas jamás perderás, pero igualmente nunca acertarás”... Joseph McKadew.-

ATENCIÓN.- En Google puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.