Otra arbitrariedad de Rob, el Destructor

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- ““Me dije, yo no quiero ser como don Francisco, quiero ser como Gabriel García Márquez”… Jaime Bayly.-

O sea, el intelectual peruano estaba entre ser un ridículo y hacerse llamar “don” o ser un novelista, ganador del Premio Nobel. Y así fue como el admirado Jaime comenzó a escribir sus novelas, y el Nobel llegará.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

-o-o-o-

** Durante la suspensión por 10 juegos de todo lanzador encontrado culpable de usar sustancias prohibidas, el equipo no podrá sustituirlo. Así, la organización también será castigada… ** Se trata de la Vieja Regla 6.02(c), creada hace 101 años, en 1920, y la cual nadie había cumplido. Incluso, Gaylord Perry escribió un libro acerca de su uso de sustancias prohibidas, en el cual dice que llegó al Hall de Fama en 1991, navegando sobre saliva y vaselina… ** Ahora, ¿cuáles son las sustancias prohibidas, según Rob (el Destructor) Manfred? Pues, todas. Incluso, si a un pícher le suda mucho la mano, como ocurre muchas veces, eso es sustancia prohibida… ** Los umpires examinarán a los pícheres después de cada tres outs, manos, guante, gorra y uniforme. O sea, todo. ¡Qué fastidio!… ** Dice Manfred que han desaparecido los triples, los robos de bases, las grandes atrapadas, los hit and run y los double plays, porque solo vemos strikeouts, roletazos al infield y jonrones… ** El promedio de todos los bateadores de Grandes Ligas es de 238, cuando en 2015 fue de 254; y los lanzadores se han anotado 9.2 strikeouts por cada nueve innings lanzados, un 18% mayor que en 2015… ** Pero eso no ocurre por sustancia alguna, sino porque todos quieren sacar la bola y viven haciendo swings de avión a cuanto lanzamiento ven venir… ** Durante la historia del beisbol, se han estado imponiendo, una tras otra, reglas y artimañas contra los lanzadores…

-o-o-o-o-

“Si solo los números dijeran quién debe ser elevado al Hall de la Fama, no haríamos falta los 400 y más electores que, en todo Estados Unidos, votamos cada año”… J.V.-

-o-o-o-o-

** En Citi Field, de los Mets, han sido autorizados para vender tantos boletos como personas pueden acomodarse en el local, a partir del lunes. A las 5:10 de la tarde de ese día, se dará la voz de play ball para un doble juego con los Bravos de visita. Por la pandemia se había reducido el cupo al 20%. Ahora ya no será obligatoria la mascarilla ni la distancia social…

-o-o-o-o-

“Rob Manfred tiene la conciencia limpia porque no la usa”… Anónimo.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú

ATENCIÓN.- El archivo de estas columnas en Google si entras por “el deporte vuelve a unirnos”.

Síguenos en