Otra vez Valenzuela para Hall de la Fama

** El miamiense Carlos Rodón (M. Blancas) tiró juego sin hit antenoche frente a los Indios, para pizarra de 8-0. El zurdo, de 28 años, dejó strikeouts a siete, tiró 75 strikes y 39 bolas. En el noveno golpeó con una curva al dominicano Roberto Pérez, único que se le embasó… ** En la muy difícil, complicada, División Este de la Liga Americana, los Medias Rojas echaron una buena estirada hasta la cima. Y el columnista Dan Shaughnessy, de The Boston Globe, publica que “la recontratación del mánager Álex Cora ha sido el mejor movimiento por la organización en los últimos 20 meses”… ** ¡Óyeme!, que lo haya escrito un tal Dylan Hernández no me llama la atención, pero que lo haya publicado Los Ángeles Times sí me asombra. A estas alturas, a 40 años de lo mejor de Fernando Valenzuela con los Dodgers, opina Dylan, en laaaaarga y fastidiosa perorata, que el zurdo mexicano debe estar en el Hall de la Fama. ¡¿Con qué?!...

** El Día de Jackie Robinson fue ayer, aniversario de la fecha cuando en 1947, los Dodgers decidieron contratar al primer bigleaguer negro desde el siglo XIX… ** Los Mets elevarán una estatua de Tom Seaver frente a la puerta principal de Citi Field. Seaver, quien murió recientemente, ha sido el mejor lanzador en la historia del club de Flushing… ** Álex Rodríguez, de los más famosos personajes del beisbol, es poco conocido en el basquetbol. Por lo menos entre los jugadores de los Timberwolves de Minnesota, equipo que acaba de comprar. Uno de sus basquetbolistas, Anthony Edwards, respondió así a una pregunta…: “No sé quién es el señor Álex Rodríguez, pero me han dicho que es el nuevo dueño de nuestro equipo”… ** Bryce Harper se apresuró a presentar excusas, por pronunciar públicamente “Ronald Acunna” en vez de “Acuña”. De todas maneras, había dicho…: “Nadie es mejor que Acunna”... ** Ichiro Suzuki, en un video, felicita al tercera base puertorriqueño Edwin Ríos (Dodgers), y le habló en castellano…: “¡Oye tú!, yo jugué muchos años en Grandes Ligas y no tengo anillo. Regálame el tuyo”…

