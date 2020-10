Padres usan 9 lanzadores y eliminan a Cardenales

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Las damas ocultan su edad por modestas... No quieren demostrar que son hermosas desde hace tanto tiempo”... Tía Alma.-

En San Diego nada fue más importante, ni siquiera el COVID-19 del presidente Donald Trump y su esposa Melania, que la victoria de los Padres sobre Cardenales para avanzar en la postemporada. Y el mánager Jayce Tingler utilizó nueve lanzadores para la victoria 4-0. Los abridores Mike Clevinger y el cibaeño Dinelson Lamet están lesionados, lo que ha obligado a Tingler, en su primer año de mánager en las Mayores, ha echar mano a sus relevistas. Por eso, San Diego es el primer equipo en la historia del beisbol que ha usado a ocho pitchers o más (25) en tres juegos consecutivos de postemporada.

Los nueve héroes de la victoria para pasar a la Serie Divisional frente a los Dodgers, a partir del martes…: Craig Stammen, PD, 1.2, quien a los 36 años de edad llevaba 10 sin abrir un juego; Tim Hill, PZ, 1.0; Pierce Johnson, PD, 0.1: Adrián Morejón, PZ, 1.2; Austin Adams, PD, 0.1 (ganador); Luis Patiño, PD, 1.00; Emilio Pagán, PD, 1.00; Drew Pomeranz, PZ, 1.00; Trevor Rosental, PD, 1.00.

Esta novena ha sido la mayor utilizada por un equipo que blanqueó al contrario. Y como dato íntimo, Rosenthal comenzó su carrera con los Cardenales, y en este juego dejó strikeouts a los tres bateadores de su noveno inning. Entre otras labores, Tingler fue coach en la Liga de Verano de Dominicana con los Rangers y también mánager por las Menores con el equipo de Texas.

A los 40 años ocupa por primera vez la posición de mánager en Grandes Ligas, nombramiento que le hicieron los Padres el 29 de octubre pasado. Su récord en esta recortada campaña fue de 37-23.

A Tingler no le tiembla nada a la hora de criticar a sus peloteros públicamente. Uno de los más señalados por él ha sido Fernando Tatis (hijo), de quien dice, “suele violar las reglas no escritas del beisbol, las cuales son sagradas”. Hacía 22 años que los Padres no ganaban en postemporada, y los Cardenales los habían eliminado tres veces desde 1996. Aquella victoria fue sobre los Bravos, en 1998, ganaron el título de la Nacional, y los Yankees los vencieron en la Serie Mundial en cuatro juegos.

RETAZOS.- La recta de Bob Gibson le hubiera destrozado los cascos a Ronald Acuña, Fernando Tatis y Many Machado por sus payaserías tras los jonrones. Gibson fue considerado cruel. No lo pensaba mucho para tirar la recta al cuerpo de los bateadores.

Con los Cardenales fue uno de los más notables espectáculos sobre la lomita. Desde el palco de la prensa me daba la impresión de que al soltar la bola iba a ir volando tras de ella hacia el home plate. Pensé que nunca iba a morir. Pero un cáncer en el páncreas acabó con él, el viernes, a sus 84 años. El beisbol, de luto.

