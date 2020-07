Pelea pública entre los umpires de MLB

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Lo de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador no es ‘Amor en Tiempos del Cólera’, sino amor en tiempos del coronavirus”… Jaime Bayly.-

Si el coronavirus y los cu**picosos lo permiten, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años prestando servicio diario, de lunes a domingo.-

Protesta entre umpires.- Los umpires están hechos para que les protesten. Ahora, una protesta entre ellos mismos, es algo novedoso.

La Asociación de Umpires de Grandes Ligas se lava las manos públicamente al afirmar que lo dicho por su socio Joe West no es opinión del gremio.

West no cree que el coronavirus sea tan cruel como lo presentan, y opina que las estadísticas no son correctas. No cree que haya matado a 130 mil personas en Estados Unidos. Y cita la muerte del cantante country, Joe Diffie, atribuida al COVID-19, “pero lo que sufría era de cáncer en un pulmón”.

Y agrega…: “El Gobierno aporta dinero a los hospitales por cada muerto de coronavirus, por lo que no importa si mueres arrollado por un automóvil, ellos cargan tu muerte a la pandemia”.

West, además, expuso que seguirá usando la careta, cuando sea umpire en home-plate, pero que nunca se pondrá una mascarilla.

¡A la carga en busca del equipo!.- En Nashville, Tennessee, “The Music City”, la campaña por una franquicia de Grandes Ligas es frenética. Han ofrecido a Mayor League Baseball ser sede de una temporada de emergencia entre dos o cuatro equipos con peloteros desempleados.

Nashville, de 700 mil habitantes, es la ciudad triple A de los Rangers. Como no hay beisbol en las Menores, su First Horizon Park estará disponible. Planifican vender solo el 25 % de los boletos, para mantener la distancia social y televisar toda la acción. Darían trabajo a 40 u 80 peloteros, más el personal alrededor, unas 200 personas.

Las Mayores en 2021.- Las Grandes Ligas han dado a conocer a la vez los calendarios de juegos 2020 y 2021. Los Mets, por ejemplo, inaugurarán el año que viene en Washington, con serie a comenzar el jueves primero de abril. Y en Citi Field el jueves ocho de abril, con los Marlins de visita.

Inocente, pero ambicioso.- Los Angelinos tienen una joya muy preciada en el joven japonés Shohei Ohtani, de quien se espera que pueda demostrar que lanza y batea con la calidad que lo hacía Babe Ruth.

El mánager, Joe Maddon, dijo…: “A Shohei hay que tratarlo con delicadeza, sin presiones, dejarlo que juegue y haga lo que quiera. Es un alma buena. Muy inocente. Pero está muy motivado. No quiere ser bueno, quiere ser grandioso”.

Hace un año, Shohei fue sometido a la Tommy John, solo apareció como designado en 104 juegos, conectó 23 jonrones, bateó para 286 e impulsó 63 carreras.

