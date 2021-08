Peloteros enojados por el caso Vizquel

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Llegué a los Yankees en 1950 vistiendo un trajecito que me costó 50 dólares. Y cuando me retiré del beisbol, lucía un traje de 200 dólares. Pero, por ser yo, me lo rebajaron a 60...

Por eso creo que me fue muy bien”, Whitey Ford, el día de su retiro, en Yankee Stadium.

¿Por qué botaron a Vizquel? Uno de los peloteros de los Toros de Tijuana, me dice que la mayoría de ellos están enojado por cómo despidieron al mánager Omar Vizquel, susurra con la condición de que no revele su nombre:

“Lo sacaron porque Major League Baseball le informó a los Toros que no le habían dado trabajo en las menores como consecuencia de la demanda que enfrenta, debido a (presuntamente) agredir a golpes a su esposa”.

Agradezco el deseo de informar de mi amigo el pelotero. Sin embargo, me llama la atención que en México respeten ahora, de tal manera a MLB, cuando en muchos casos suelen actuar de manera contraria a las reglamentaciones. Además, se ignora aún si Vizquel será declarado culpable o inocente.

Por otra parte, la mayoría de los propietarios de equipos mexicanos son muy impacientes y despiden pronto a sus mánager, pero eso ocurre cuando el club va mal. Y los Toros, con Omar al frente, tenían uno de los mejores récord de la Liga, 34-22, ubicados en segundo lugar de la Zona Norte.

El nuevo mánager, Homar Rojas, sí ha acusado a Vizquel de no inyectar espíritu ganador a los peloteros. Dice: “Hay que motivar a los muchachos”.

La decepción de Lindor. Los Mets, líderes del este en la Nacional, quieren asegurar el título, por lo que realizaron ese cambio con los Cachorros, que les produjo a Javier Báez.

El propietario del equipo de Flushing, Steve Cohen, ordenó conseguir un buen shortstop, para sentar a Francisco Lindor, con todo y su contrato por 361 millones de dólares, incluso la actual temporada y hasta 2031. Cohen está decepcionado y amargado por la contratación de Lindor, quien batea para 228, 11 jonrones 36 impulsadas.

Los Mets, líderes del este, van con 54-47.

Del mar el mero y de la tierra el cordero. Tras la vuelta a cada lado de las comisuras de sus labios, el gordo bigote, con hebras rubias y negras, le llega hasta el cuello. Su nombre es Andrew Chafin, relevista, de 31 años, que los Atléticos adquirieron vía Cachorros.

Andrew compraba ayer un yate, porque adora la bahía y no quiere vivir en tierra.

Dormirá arrullado por el mar y a ritmo de mecedor.

