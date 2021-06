Pícher líder de bateo en las Grandes Ligas

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- A aquel caníbal lo llamaban el Inútil, porque era vegetariano”… Dick Secades.-

Hoy es Día del Correo como todos los miércoles. Óyeme, si no me enviaste desde cuál pueblo o ciudad me escribes, no puedo contestarte. Gracias.

Salomón Delgado, de Ciudad de México, pregunta…: “En las Series Mundiales de la época de la bola muerta, ¿se bateaban pocos jonrones?”.

Amigo Sal…: Durante las tres Series de 1905 a 1907, se celebraron 16 juegos sin jonrón alguno. En la 1905, los Gigantes permitieron a los Atléticos solo tres carreras, ninguna limpia, tras 45 innings. Christy Mathewson, quien era un terror por su rapidísima recta, dejó tres veces en nueve ceros a los Atléticos, entonces de Philadelphia, y concedió apenas una base por bolas en sus 27 innings. El juego que ganaron los Atléticos fue de 3-0, blanqueda por Chief Bender.

Néstor Zambrano R. de Maracaibo aconseja…: “Juan, te sugiero que cuando veas beisbol por televisión, narrado o comentado por Fernando Arreaza, le quites el volumen. Tú no necesitas que nadie te explique lo que está ocurriendo. Solo a ti se te ocurre escuchar un juego narrado por ese señor”.

Amigo Nes…: Muchas Gracias. Pero nunca he oído al interfecto, ni sé por dónde habla, ni conozco cómo habla. Por supuesto, ignoro si es muy bueno o muy malo ante el micrófono. Óyeme, ¿y quién te dijo esa mentira de que yo lo oigo? Lo que he publicado me lo cuentan los amigos lectores.

Mario S. Sanabria, de Mexicali, pregunta…: “¿Algún pícher ha sido campeón de bateo en Grandes Ligas?”.

Amigo Mayo…: Sí, señor. Ocurrió en 1886, cuando la American Association (AA) era Liga Grande. Guy Hecker, conocido como the Big Blond (el Gran Rubio), de los Coroneles de Louisville, bateó para 341, una milésima más que su compañero de equipo, Peter Browning. En esa temporada, el 15 de agosto, frente al Baltimore, Hecker despachó tres jonrones, lo que más nadie hizo en la AA.

Óscar Morán, de Ponce, Puerto Rico, pregunta…: “¿Existe algún procedimiento que permita a los Mets salvarse del desastre de Francisco Lindor, o tendrán que pagarle, de todas maneras, los 341 millones de dólares hasta 2031? Porque, como puertorriqueño, estoy avergonzado”.

Amigo Caro…: Si Lindor quedara fuera de juego por lesión, el seguro pagaría. Pero no hay otra salvación para los Mets. Si lo cambian, tendrán que pagarle en Flushing, hasta 2031, 33 millones 540 mil dólares todos los años, y al equipo que lo reciba, le costaría solamente 560 mil dólares anuales.

