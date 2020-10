Pitcher de los Astros odia a los fanáticos

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- Ahora que me acerco a los 92 años de edad, me siento mejor que nunca en mi vida y también miento mejor que nunca en mi vida”… J.V.-

-o-o-o-o-

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La Pregunta de la Semana…: Con la aparición del bateador designado en la Liga Nacional, ya nadie podrá empatar el record de Johnny Sain. ¿Recuerdas cuál es?

La respuesta…: Sain era lanzador de los Bravos de Boston en 1946, cuando en toda la temporada ningún pitcher pudo dejarlo strikeout en 94 turnos. Bateó para 298, por 28 hits en 94 turnos.

Cierto.- Los Rays parecen una inmensa maquinaria que va arrollando cuanto encuentra a su paso rumbo a la Serie Mundial.

Otoño.- Ningún mes le cae peor a Dave Roberts y a sus Dodgers, que octubre.

¡Digo yo, ¿no?!.- Estos Astros son completamente diferentes a los de la temporada 2020 y a los de años anteriores.

Como aquellos.- Los Bravos 2020 me obligan a recordar aquellos de Greg Maddux, Tom Glavine y John Smoltz.

-o-o-o-o-

“Nunca es tiempo de rencor, siempre es tiempo de perdón”… San Francisco de Asís.-

-o-o-o-

Lo bueno de lo malo.- Lo bueno de que el mánager de los Astros, Dusty Baker, use una máscarilla, es que ya no tenemos que verlo mamando el palillo de dientes que portaba en todo momento, contra toda regla de buena educación.

Lo que es verdad, es verdad.- El mánager de los Rays, Kevin Cash, confirma que los catchers y los bigleaguers mediocres resultan buenos mánagers… ¡Digo yo, ¿no?!

Utilísimo.- El panameño Johán Camargo, ahora en el sitio Adan Duval (lesionado) en la alineación de los Bravos, puede jugar en las cuatro posiciones del infield, igual que en las tres áreas del outfield. A los 26 años, Johán tiene experiencia en cuatro temporadas con el club de Atlanta. Y en 349 juegos, batea para 261, con 34 jonrones, 144 carreras impulsadas.

Sicológicamente.- Los médicos de los Astros consideran que José Altuve sufre un problema sicológico para soltar la pelota. A eso atribuyen que en la postemporada haya cometido cuatro errores en tiros. Altuve solo se anotó cuatro errores en toda la temporada 2020.

Odia a los fanáticos.- Así, textual lo dijo el lanzador de los Astros, Zack Greinke: “Es maravilloso que no haya público en los estadios durante los juegos, porque nadie trata de hablar con uno, ni pedir autógrafos, ni invitar para fotos. La verdad, no me gusta nada de eso”… Pero Zack, son ellos quienes te pagaron este año 35 millones de dólares y quienes te han pagado en total 282 millones, por lo que, si no existiera el público, no existirían ustedes, los peloteros. No existiría el beisbol.

-o-o-o-

Mi casa está tan bien asegurada, que si un ladrón sufre un accidente mientras trata de robar, no puede demandarme”... La Pimpi.-

ATENCIÓN.- El archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.