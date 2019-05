Por qué Miguel Cabrera no está seguro en el HOF

Coral Gables, Florida (VIP WIRE). “Presentar excusas es una buena fórmula para decir la última palabra”… Pacomio.-

Jaime Meléndez, de Caracas, pregunta…: “¿Según las más recientes presentaciones de Félix Hernández, parece que ya pasaron sus mejores tiempos como lanzador fuera de serie. Con lo logrado, ¿puede ser considerado candidato al Hall de la Fama de Cooperstown?”.

Amigo Jai…: Félix, ahora de 33 años, aparecerá en la planilla de votación como candidato, pero no creo que hasta hoy tenga una carrera para ser elegido. De todas maneras, la mejor opinión es la que pueda emitirse cuando se retire. Algo que habla de su notable calidad es que hasta hoy ha cobrado de los Marineros 217 millones 500 mil dólares, por lo que han confiado en él y su pitcheo.

Jefferson E. Román G., de Gatineau Quebec city, Canadá, pregunta…: “Los números de Miguel Cabrera son superiores a los de Vladimir Guerrero (padre), por lo que me pregunto si ya tiene asegurado su boleto al Hall de la Fama de Cooperstown. De no ser así, ¿cómo un pelotero que supera en todo a otro que ya ha sido elegido para el HOF, no asegura su elección?”.

Amigo Jeff…: Porque necesita el 75 %, de más de 400 votos y todavía no tiene ninguno.

María de la Peñaloza, de Medellín, opina con mucha generosidad…: “Preciosa, única, admirable, su columna del domingo dedicada toda al Día de la Madre. Sus sentimientos y su manera de ver la vida son ejemplares.

Glorisvaldo Parra, de Maracaibo, pregunta…: “¿Hay algún receptor de Grandes Ligas que haya aparecido tras el home en más de un juego sin hit?”.

Amigo Aldo…: Jeff Torborg recibió lanzamientos de tres juegos sin hits, incluido el perfecto de Sandy Koufax (Dodgers), frente a los Cachorros, el 9 de septiembre de 1965. Los otros, el primer no hit de los siete de Nolan Ryan (Angelinos), el 15 de mayo de 1973 contra los Royals; y el de Bill Singer (Dodgers), el 20 de julio de 1970, sobre los Phillies.

Arturo Sánchez B., de Hermosillo, pregunta…: “¿Puede publicar que a los fanáticos de los Yankees no nos gusta estar ahí, entre Rays y Medias Rojas. Necesitamos desprendernos, por lo que deben contratar un slugger y dos pitchers, uno derecho y otro zurdo”.

Amigo Art…: Es muy temprano. Pero tan pronto como llegue el momento apropiado, los Yankees tendrán en su roster todo lo necesario para clasificar… Yo qué te digo… Por otra parte, las organizaciones de Tampa y Boston son tan respetables como la del Bronx.

