Por qué los Yankees son mundialmente famosos

Hoy es Día del Correo. ¿En tu mensaje me dices desde cuál ciudad escribiste?

Héctor E. Sánchez, de West Palm Beach, pregunta: “¿Por qué los Yankees son el equipo más popular del mundo del deporte?”

Amigo Jeity: Han ganado 40 títulos de la Liga y 27 Series Mundiales. Los Dodgers tienen 25 campeonatos de la Nacional, y los Cardenales han sido triunfadores en 11 Series Mundiales. Los Yankees tienen como sede desde 1903, cuando eran los Higlanders, a la ciudad más famosa del mundo, la cual les brinda el respaldo económico mayor que reciba cualquier equipo deportivo. Fueron los Yankees el primer equipo en usar rayas en su uniforme y han mantenido la orden de fuera las melenas, las barbas o no juegas con nosotros. Ahora no ganan la Serie Mundial desde 2009 (a Phillies). Pero son los únicos que han ganado cuatro consecutivas, 1936-1939; y cinco en fila, 1949-1953. Honestamente, sobran motivos. Y como decía Marco Antonio (Musiú) de la Cavalerie: “La Serie Mundial sin los Yankees, no sabe a Serie Mundial”.

El querido compañero periodista Richard Araujo, de Ponce, Puerto Rico, pregunta: “Acerca del extra innings, y el corredor de regalo en segunda base. Si el equipo visitante tiene ventaja de más de una carrera en la segunda entrada del décimo inning, ¿por qué ayudar con un corredor en segunda al equipo de la casa? Y si es así, y la ventaja del visitante es de cuatro carreras; ¿cuenta como juego salvado para el lanzador que cierra con cuatro carreras de ventaja, ya que hay un corredor en segunda, y el pitcher tiene que hacer los tres outs para que su equipo gane?”

Amigo Rich: El único motivo de ese disparate es complacer a las televisoras, tratando de evitar los extra innings largos… Y sí se le acredita salvado al relevista.

David Baralt, de Bakersfield, California, opina y pregunta: “He observado que batazos mal fildeados se anotan incogibles, favoreciendo al bateador y al fildeador, a la vez que se perjudica al pitcher. ¿Los anotadores oficiales han cambiado sus criterios para decidir qué es error o hit, en comparación a las décadas de los cincuentas a los noventas?”

Amigo Devé: Nada ha cambiado. Tampoco el deseo de algunos de saber más que el anotador, quien siempre es de los mejores periodistas de la especialidad.

