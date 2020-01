Por qué no pido nada a los equipos de MLB

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE). “Mi esposa y yo nos íbamos a divorciar, pero al enterarnos de lo que cobraban los abogados, decidimos comprar un apartamento”… Pacomio.

Aurelio Colunga L. de Matamoros, pregunta: “¿Por qué los lanzadores soban tanto las pelotas?”.

Amigo Yeyo: Las pelotas llegan con cierto brillo en toda la cubierta, y aun cuando los umpires las tratan antes de cada juego, siempre queda algo de ese brillo. Los lanzadores no solo las frotan, sino que también usan pez rubia para mejor agarre.

Jacinto Echevarría U. de Caracas, pide: “Tengo un equipo de beisbol aficionado y necesitamos uniformes, aperos de cátcher, bates y pelotas, ¿puede pedirlos a algún equipo de Grandes Ligas y enviárnoslos?, porque a esas empresas les sobra”.

Amigo Chinto: Si “tienes” un equipo, tú mismo debes proveer lo que necesite. Y yo jamás pido nada en Grandes Ligas que no sea lo que requiero para mi trabajo. Pedirles algo, como eso que dices, me obligaría a no señalar algo indebido que hicieran. Me limitaría mi libertad de expresión.

Además, entre los medios para los cuales escribo, los hay que me prohiben recibir nada de los equipos. Incluso, no acepto invitaciones a volar en los aviones que usan ellos ni llegar a hoteles que ellos paguen. Esos son gastos que cubren mis medios. Te sugiero que dejen de tomar cerveza durante dos o tres semanas y con lo que se economicen, seguro que les alcanza para comprar los útiles. ¡Y no hay de qué!.

José F. Guerra G. de Cumaná, pregunta: “¿Cuántos juegos hacen por temporada los equipos de las menores y cómo es la postemporada?”.

Amigo Cheché: Cada equipo de las ligas de novatos participa en 70 juegos por temporada y los de triple A, en 160. Son diferentes las cantidades de encuentros según la categoría. La postemporada, por supuesto, entre los más ganadores, juegan una o dos series.

Denis J. Quintero I. de Petare, pregunta: “Chris Prieto, outfielder que trajo el Caracas, ¿jugó en Grandes Ligas?”.

Amigo Deno: Apareció en el róster de los Angelinos durante tres días, del 14 al 16 de mayo de 2005. Ahora, en sus 47 años de edad, ha estado en 10 temporadas de mánager y coach por las menores”.

Javier González, de Cumming, Georgia, envió este texto: “La ignorancia se cura, pero la estupidez es eterna y nos la llevamos a la tumba. Hace unos 20 años nos costaba un mundo conseguir información de cualquier tema.

Pero que esto suceda hoy en día, cuando con solo golpear un teclado se llega al que todo lo sabe: don Google, es increíble. La pregunta publicada aquí mismo, de Alí J. Caldera S. de San Mateo, es ridícula: ‘¿Es Mike Trout tan bueno como lo pinta la mercadotecnia?”.

