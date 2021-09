Primer umpire hispano en las Grandes Ligas

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Hoy es Día del Correo, como todos los miércoles. Por favor, si preguntas, infórmame desde cuál pueblo o ciudad escribes.

Manuel Hernández P., de Santiago, Dominicana, opina…: “El comisionado, Rod Manfred, trata de disminuir el tiempo de los juegos. Me pregunto, ¿el beisbol no es para quienes nos gusta? Nada mejor que un domingo en la tarde con Licey-Águilas en el estadio Cibao, de Santiago. A los amantes del beisbol no nos importa por cuánto tiempo se prolonga cada espec-táculo”.

Amigo Manolo...: No es lo que quiere Manfred, sino lo que le ordenan ESPN y FOX. Necesitan tiempo para sus otros programas, y como pagan mucho dinero, son quienes mandan. Tremendo peligro.

Manuel Moreno, de Camurí Grande, pregunta…: “¿Quién fue el primer umpire latinoamericano en Grandes Ligas?”.

Amigo Ememe…: El cubano Armando Rodríguez en la Liga Americana, en 1974 y 1975. Ha sido uno de los más brillantes de habla hispana, y estuvo activo en todo el beisbol de Latinoamérica durante 42 años. Murió en Veracruz, a los 85 años de edad, el 27 de octubre de 2008.

Ronald Pájaro, de Caracas, pregunta…: “¿Quién tiene el récord de más juegos consecutivos sin ser strikeout, y quién el récord de más nueve ceros de por vida?”.

Amigo Ron…: Joe Sewell se mantuvo durante 115 juegos consecutivos sin ser strikeout, entre el 19 de mayo y el 19 de septiembre de 1929. Es el récord. También posee el récord de menos strikeouts, cuatro, en 699 apariciones, impuesto en 1925.

El de más blanqueadas lo posee, desde 1907-1927, Walter Johnson, y es de 110. En una temporada son 10, por John Túdor en 1985.

Diómedes Delaunay, de Los Ángeles, pregunta…: “¿Cierto que en Holanda juegan buen beisbol?”.

Amigo Diomy…: Es verdad. El equipo nacional holandés ha sido campeón de Europa.

Enrique García, de Caracas, pregunta…: “Leí su columna acerca de Lenny Dykstra.

Óigame, ¿él no recibe la pensión como bigleaguer retirado para vivir con cierta dignidad?”.

Amigo Quique…: Sí recibe esa pensión y también la del Seguro Social, pero sus deudas son tantas y tan grandes, especialmente con las tarjetas de crédito y su desorden es tal, que nada le alcanza.

Uriel Casablanca, de Hermosillo, pregunta…: “¿Cuál es la mayor diferencia entre el beisbol de cuando Ud. comenzó trabajar en esto y el de ahora?”.

Amigo Uri…: El bateador designado.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.