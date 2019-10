Primer umpire negro que aparece en las Mayores

Coral Gables, Florida (VIP WIRE). “Dicen que todo va mejorando con el tiempo... Pero yo estoy peor cada día”. Pacomio.

Hoy es Día del Correo, como todos los miércoles. Recuerden, por favor, no puedo responder a quienes no informan desde cuál población o ciudad escriben.

Iván Solís, de Hermosillo, pregunta: “¿Qué opinión le merece el narrador mexicano de deportes Toño de Valdés?”.

Amigo Vano: Toño es mi amigo, tanto, que escribió el prólogo de uno de mis libros en 1993. Y somos amigos porque el beisbol nos unió y porque soy su admirador. Es un extraordinario narrador de beisbol, conoce muy bien el juego y posee un dominio absoluto del micrófono.

Jéssico Rivadavia, de Obregón, pregunta: “¿Es la rotación de los Astros de las mejores en la historia de las Series Mundiales, con Justin Verlander, Gerrit Cole, José Urquidy y Zack Greinke, y cuál ha sido la rotación más notable en la Series?”.

Amigo Jess: La mayoría de los lanzadores en Series Mundiales son, lógicamente, los mejores de la correspondiente campaña. Ha habido numerosos grupos de estelares pitchers abridores en estos Clásicos, y el primero notable y uno de los mejores fue el de los Cachorros en 1907, con Mordecai (Three Finger) Brown, Orval Overall, Jack Pfiester y Ed Reulbach. La efectividad sumada de los cuatro fue de 1.00, tiraron cuatro juegos completos y les ganaron a los Tigres de Detroit en cinco fechas. ¡Qué bien, muchachos, qué bien!

Luis Ordóñez, de San Salvador, El Salvador, pregunta: “¿Por qué, no obstante el gran número de puestos vacantes de mánagers en Grandes Ligas, no han llamado ni siquiera para una entrevista a Oswaldo Guillén, y sí se mencionan algunos sin experiencia alguna?”.

Amigo Lucho: Guillén dirigió a los Medias Blancas hasta ganar la Serie Mundial de 2005, pero no lo quisieron más en Chicago por dificultades en su comportamiento en el clubhouse. Algo parecido le ocurrió con los Marlins. Su agente lo ha ofrecido a todos los equipos que necesitan mánager, pero ninguno se ha interesado hasta hoy.

Pedro L. Vargas, de Coro, pregunta: “¿ Cuál fue el primer umpire negro en Grandes Ligas y en Series Mundiales, está en el Hall de la Fama y qué hace hoy día?”.

Amigo Peele: Se llamó Emmett Ashford y en 1951 comenzó su carrera en clase C, pero no pudo llegar a las Mayores hasta el 11 de abril de 1966, trabajó en El Juego de Estrellas de 1967 y en la Serie Mundial de 1970. Se retiró después de la temporada de 1970. Murió el primero de marzo de 1980. Fue espectacular y muy seguro y eficiente. No está en el Hall de la Fama.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.