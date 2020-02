¿Promedio al bate de 500, más 70 jonrones por año?

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE). “Los calvos son muy fieles, porque no tienen con qué echar una canita al aire”… Pantaleón Robinson.

** Hoy es Día del Amor y de la Amistad… Mis besos y abrazos apasionados para tantas damas que me quieren; y en cuanto a mis numerosos amigos del alma, la seguridad de que los llevo en mi corazón…** Miren qué clase de absurdo y mal informado es mi querido lector, Ramón García M: “Creo que si los bateadores conocieran el lanzamiento que les tiran, el promedio de bateo sería superior a 500 en algunos casos, y muchos alcanzarían la cifra de 70 jonrones en una temporada”.

Pero bueno, Moncho, si toda la vida se han robado las señas, ¿por qué en 150 años de Grandes Ligas, nadie ha bateado para 500 en una temporada y solamente dos llegaron a 70 jonrones?. Mi lector García M. no tendrá respuesta… ** Aquellos honorarios en las Mayores. Mi querido amigo, el historiador, Alfonso Araujo B. me informa: En febrero de 1949, Joe DiMaggio firmó con los Yankees contrato por un año, por 100 mil dólares, y así fue el primero en cobrar esa suma o más en Grandes Ligas. Un año antes, había bateado para 320, líder en jonrones con 39 y en carreras producidas con 155… Y en 1886, Mike (King) Kelly apareció en 116 juegos de los Medias Blancas en seis posiciones, y fue campeón de bateo con 388. Cobró dos mil 500 dólares por esa temporada, y el propietario del equipo, Al Spalding, no quiso darle un bono extra, se enojó y lo mandó al equipo de Boston.

** Mis amigos de Yardbarker me envían esta interesante e histórica información. Se trata de las mayores cadenas de juegos con incogibles de cada equipo: Diamondbacks, 30 juegos, en 1999, Luis González; Bravos, 33 juegos, 2011, Dan Ugla; Orioles, 30 juegos, 1998, Eric Davis; Medias Rojas, 34, 1949, Domenic (Dom) DiMaggio; Cachorros, 30, 1989, Jerome Walton; Medias Blancas, 28, 2004, Carlos Lee; Rojos, 44, 1978, Pete Rose; Indios, 30, 1997, Sandy Alomar hijo; Rockies, 28, 2014, Nolan Arenado; Tigres, 40, 1911, Ty Cobb; Astros, 30, 2006, Willy Taveras; Royals, 31, 1980, Whit Merrifield; Angelinos, 28, 1998, Garrett Anderson; Dodgers, 31, 1969, Willie Davis; Marlins, 35, 2002, Luis Castillo; Cerveceros, 39, 1987, Paul Molitor; Twins, 31, 1980, Ken Landreaux; Mets, 30, 2007, Moisés Alou; Yankees, 56, 1941, Joe DiMaggio; Atléticos, 25, 1997, Jason Giambi; Phillies, 38, 2006, Jimmy Rollins; Piratas, 27, 1899, Jimmy Williams; Padres, 34, 1987, Benito Santiago; Gigantes, 26, 1978, Jack Clark; Marineros, 27, 2009, Ichiro Suzuki; Cardenales, 33, 1922, Rogers Hornsby; Rays, 19, 2009, Jason Bartlett; Rangers, 28, 2000, Gabe Kapler; Blue Jays, 28, 1999, Shawn Green; National, 30, 2009, Ryan Zimmerman.

