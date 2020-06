Proponen boicot de los fanáticos contra MLB

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE). Si coronavirus lo permite, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años prestando servicio diario, de lunes a domingo.

“Como mamá me aconsejaba que ‘lo más importante es el deber’, hoy día ya debo una fortuna”… Pacomio.

Hoy es día del correo, como todos los miércoles. ¿Me informaste desde cuál población o ciudad escribes?

Carlos Sevilla, de Indialantic, Florida, opina y propone: “Como fanático, no puedo más que sentir asco y repulsión hacia jugadores, dueños, cadenas de televisión, millonarios en exceso, quienes por unos dólares más están matando a mi amado juego. Le pido a usted, a quien leen millones de personas, y a través de otros escritores también, hacer una campaña y boicotear el negocio. No apoyar más económicamente esa inmoralidad. No asistamos a los juegos, no los veamos por televisión, no compremos la basura que nos venden. Es hora de un cambio y solo unidos podremos lograrlo”.

Amigo Chalo: Boicot que no resolvería nada, sino que por el contrario, ayudaría a propietarios, peloteros y televisadores a enterrar al beisbol. No cuentes conmigo.

Rafael Hernández, de Naguanagua, expone y pregunta: “He leído varios artículos que recuerdan el juego casi perfecto de Armando Galarraga. Ud ha insistido en que los libros de récords exhiben un asterisco para informar de la equivocación del umpire, Jim Joyce.

“Pero un grupo aboga por la revisión de la jugada, ya que todo está grabado, y hay una normativa que no estaba vigente entonces, como es la revisión de las jugadas vía video repetición. Al parecer MLB se ha negado a esta revisión.

“Ahora bien, le pregunto, así como hay comités de veteranos para reevaluar aquellos candidatos al HOF que en su momento no fueron elegidos, y que una cierta mayoría cree que lo merecía, caso de nuestro shortstop, Luis Aparicio, con quien se enmendó una injusticia muchos años después. ¿No podría haber así una especie de comité que evalúe casos como el de Galarraga, aplicando la evaluación por video?

“Estoy de acuerdo en que no se pueden cambiar resultados de juegos, es decir, cambiar de perdedor a ganador, pero en este caso no altera el resultado. Sería justicia para con este gran lanzador criollo. ¿Qué cree Ud., suena eso lógico?”.

Amigo Fafa: Me apresuro a aclararte que Luis Aparicio no fue elegido por el Comité de Veteranos, sino por los periodistas, y no pasó mucho tiempo para ser elevado, solo en su sexto año de candidato, 1984, cuando obtuvo el 84% de los votos. En cuanto al caso Armando Galarraga, no se hará ningún cambio porque las reglas no lo permiten.

“Dura es la ley, pero es la ley”, según se sentenciaba dentro del derecho romano en la Antigua Roma.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.