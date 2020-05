Queremos al beisbol pero sin más muertos

Coral Gables, Florida (VIP WIRE). Si el coronavirus y los cu**picosos lo permiten, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años prestando servicio diario, de lunes a domingo.

** Cada vez se ve más difícil que pueda jugarse beisbol de Grandes Ligas este año. Es notable el optimismo del comisionado Rob Manfred, pero optimismo al fin. Funcionarios de la salud lo creen imposible…

** Los peloteros quieren jugar, pero con razón, consideran que no depende de ellos ni del comisionado, sino de cómo vaya la pandemia, que en estos días tiene su epicentro en Estados Unidos… ** Todos queremos al beisbol, pero siempre que no siga muriendo tanta gente…

** Tres empresarios estadounidenses se dijeron dispuestos a financiar al equipo para que Veracruz no esté fuera de la Liga Mexicana. El problema es que para ser propietario en este caso, hay que ser mexicano… ** ¡¿Quién habló de récords imbatibles?”. En una tarde de mayo de 1917, Cachorros y Rojos llegaron al noveno inning con los dos equipos sin hits. En la primera entrada del décimo inning, Cincinnati, finalmente, anotó una carrera con dos incogibles frente a Hippo Vaughn, el impulsador fue Jim Thorpe. En el cierre de ese décimo capítulo, Fred Toney completó su labor de 10 innings no hit no run…

** Uno de los peores contratos de Grandes Ligas en estos tiempos ha sido el del outfielder cubano de 29 años, Yosmany Tomás y los Diamondbacks. Le pagan 68 millones 500 mil dólares desde 2015 hasta este año, y ha pasado la mayor parte del tiempo en las menores. En Grandes Ligas ha sacado 48 jonrones.

Difícilmente encontrará otra negociación… ** Le pregunté ayer a Derek Jeter qué comentaba de la posposición, de julio 26 de 2020 a julio 25 de 2021, de su elevación al Hall de la Fama de Cooperstown. Respondió: “Creo que el Hall de la Fama ha hecho lo mejor. Antes que nada debemos asegurarnos de que nuestra salud sea cuidada al máximo”…

** Mañana sábado hará 132 años del tercer lanzador en tirar en Grandes Ligas con ambas manos. Fue Elton Chambelain, de los Coroneles de Louisville frente a los Cowboys de Kansas City, American Association, el nueve de mayo de 1888. Antes lo habían hecho Tony Mullane, también del Louisville, en 1882 y Larry Corcoran, del Chicago, en 1884. Y el último ha sido Pat Venditte 2015-2019, Atléticos, Blue Jays, Marineros, Dodgers, Gigantes. Récord, 2-2, 5.03…

