Rose, como Jesucristo, inocente y condenado

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Estar con una mujer toda la noche nunca ha perjudicado a pelotero alguno. Quedarse despierto toda la noche buscando una mujer, sí que lo perjudica”… Casey Stengel.-

Ya no se trata de si Pete Rose fue o no culpable, de si apostó o no. Comprobado y confeso está que sí apostó, en todo y a todo, incluso en el beisbol… … Pero siempre a que su equipo ganaba. Lo que se pregunta uno a toda voz, es si merece Pete Rose permanecer fuera de toda actividad en el beisbol, ya durante 33 años, a cumplirse el 23 de abril, el mismo mes, cuando el 14, llegará a los 81 de edad.

Y esta pregunta se la hacen hasta los más puritanos ensotanados del ambiente. Es decir, no solo los más libertinos están al lado de Rose.

Ha cambiado mucho el mundo y estos cambios favorecen a Pete Rose.

Cuando él nació en Cincinnati, los niños jugábamos metras o canicas, “pepa y palmo dos”.

Ahora los muchachos no saben qué cosa es “pepa y palmo dos”, pero sí saben bien cómo son las ingles de muchas niñas que ven por las redes sociales.

Si una criatura del tiempo de Rose cuando niño, sabía de esas ingles, lo expulsaban de la escuela y lo excomulgaban de la Iglesia. Hoy día, en la escuela lo consideran superdotado, y en la Iglesia, el cura le cuenta cómo tienen las ingles las monjitas. Igual que, en la época del comisionado Kenesaw Mountain Landis, era un asco en Grandes Ligas, solamente oler la palabra “apuestas”, mientras que ahora hay docenas de páginas en internet, como “BetOnline”, para apostar en el beisbol, y en Las Vegas proyectan un enorme y lujoso estadio con casino, para mudar hasta allá a los Atléticos.

Durante un siglo se prohibió a Las Vegas como sede de Major Leage Baseball y de las Ligas Menores, por ser la mayor ciudad de las apuestas. Pero hace décadas ha tenido esa urbe equipos trile A; y ahora, así, a todo meter, se preparan para estrenarse como hogar de las Mayores.

Entonces, ¿de qué son culpables Pete Rose, sus cuatro mil 256 hits y los miles de dólares arriesgados a que los Rojos ganaban juegos? Por favor, ¿cuál es el mal que causa todo eso al espectáculo y al negocio de la pelota?

Esto ha sido, y es, un mal sainete, con Bart Giamatti disfrazado de pueblo judío y disfrazados de Poncio Pilatos, Fay Vincent, Bud Selig y Rob Manfred.

Pete Rose, inocente en la cruz y de lado y lado los ladrones, representados por ¡¿quién sabe quiénes?

Recuerden, en el Hall de la Fama hay unos cuantos que se vendieron a los apostadores y también traficantes de drogas y otros delincuentes mayores.

