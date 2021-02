Sigue sin designado la Liga Nacional 2021

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Se acabó el romanticismo… Hoy día para que le manden flores a una, hay que estar muerta… La Pimpi.-

-o-o-o-o-o-o-

** Algunos cu***picosos, profesores de periodismo sin título y sin aula me dan clases a través de sus emails. Me aconsejan lo que no debo publicar, pero no me dicen lo que sí debo. Ellos creen que los peloteros de Grandes Ligas tienen vida privada… ¡Qué inocentones!... ** Los Rojos han lanzado una bobblehead del cubano Adolfo Luque, quien, con ellos, fue el primer latinoamericano en lanzar en una Serie Mundial, la de 1919. Igualmente fue Adolfo el primero de habla hispana en el Hall de la Fama de ese equipo. También tienen ahora los fanáticos a su disposición, bobbleheads de William “Dummy” Hoy, Brooks Lawrence, Frank “Noodles” Hahn y Bill McPhee… ** Los Medias Rojas han arriesgado 10 millones de dólares al contratar al derecho, Garrett Richards, de 32 años, por primera vez con un equipo del este, ya que sus 10 temporadas han sido con Dodgers y Angelinos. El récord del mozo no es rimbombante, 47-41, 3.62. Y solo dos veces terminó con más de 10 victorias, 15-12 en 2015, 13-4 en 2014. Pero dicen los scouts que posee un misterioso “spinning”, que convierten en imbateables sus lanzamientos. Al mismo tiempo justifican sus escuálidos números, porque ha sufrido muchas lesiones, incluso está operado con la Tommy John.

-o-o-o-

“No es lo mismo los presos políticos que los políticos presos”… Joseph McKadew.-

-o-o-o-o-

** Shohei Ohtani no ha sido tan Babe ni tan Ruth como se esperaba ni bateando, ni lanzando. Los Angelinos le van a pagar por dos temporadas, solo 8 millones 500 mil dólares… ** Los entrenamientos van, ¡y ya!, a partir del próximo miércoles, y por encima del coronavirus, la crisis y anexas. La temporada, de 162 juegos por cada equipo será inaugurada el primero de abril, jueves. Dobles juegos de siete innings, corredor de regalo en segunda, en cada entrada de extrainnings; pero no habrá designado en la Nacional… ¡Amanecerá y veremos! Como quien dice… ** Quieren los cambien, según Héctor Sánchez…: Mike Trout, los Angelinos no han sido ganadores desde 2015; Trevor Story, los Rockies serán peores sin Nolan Arenado; José Ramírez, no concibe a los Indios sin Francisco Lindor; Miguel Andújar, envuelto en rumores de cambio desde 2018.

-o-o-o-o-o-

“Se puede ver y no mirar, igual que oír sin escuchar. Pero eso es despilfarro de sentidos… Dick Secades.-

