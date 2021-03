Sin Series Mundiales, sí se merece en HOF

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Mi vecina recibe clases de natación porque quiere ser caminadora en Venecia”, La Pimpi.

Edmundo Flores, de Hermosillo, pregunta; “¿Cierto que la historia de un cubano primer bigleaguer latinoamericano se acabó, porque fue un mexicano, y quién fue?”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Amigo Mundo: el primero de los nuestros en Grandes Ligas fue Esteban Bellán, de Cuba, con los Troy de Nueva York, en 1871. Pero el primer latinoamericano en jugar beisbol en Estados Unidos fue el yucateco, “primitivo” Cásares, con el equipo de la Universidad de Harvard, en 1858, apenas 12 años después de que se habían estrenado las primeras Reglas. Así lo encontró el valioso investigador regiomontano, César González.

Daniel Aular, de Báltimore, me acusa y pregunta: “Siempre leo en tu columna que un jugador sin ganar, al menos, una Serie Mundial en su carrera tiene menos posibilidades, o ninguna, de llegar al Hall de Fama de Cooperstown. Pero en ciertos casos, depende sólo de la carrera del pelotero. Por ejemplo: Ty Cobb, Ted Williams, Tony Gwynn, Rod Carew, Ken Griffey Jr, Carl Yastrzemski, Carlton Fisk y Jim Rice. Los tres últimos de los Medias Rojas cuando ese equipo no ganaba Series Mundiales.

¿Cuál es tu opinión acerca de estos peloteros con esas excepciones? No es justo decir que si no ganas una Serie Mundial, no llegarás al Hall de la Fama. Mike Trout llegará y no se cree ganará una Serie Mundial con los Angelinos”.

Amigo Dano, jamás he dicho esa barbaridad de que “si no ganas una Serie Mundial no llegarás al Hall de la Fama”. Pero sí he escrito que un pelotero mediocre puede ser ayudado por sus postemporadas. Phill Rizzuto apareció en nueve Series Mundiales, en el equipo ganador estuvo siete veces, y no lo elegimos los periodistas, sino el Comité de Veteranos. En cambio a Ernie Banks, quien nunca estuvo en la Serie, lo elegimos en su primera oportunidad, 1977, con el 83.8% de los votos.

Rafael Hernández, de Naguanagua, pregunta: “¿Cuáles son los requisitos para ser elector del Hall de la Fama de Cooperstown?”

Amigo Fafa, haber sido miembro de la Major League Baseball Writers Association of América, durante no menos de 10 años, haber cubierto anualmente 100 o más juegos de Grandes Ligas, desde los palcos de prensa, total, no menos de 1000, y ser aprobado en un examen entre cinco periodistas veteranos. Ignoro si después de la muerte de Jack Lang, sigue siendo obligatorio ese examen.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.