Sobrarán peloteros para BB de Invierno

Si el coronavirus y los cu**picosos lo permiten, esta columna cumplirá en octubre, 60 años prestando servicio diario, de lunes a domingo.-

** La no acción en las Ligas Menores ocurre por primera vez desde que en 1884, hace 136 años, se fundó la International League (AAA)…

** La causa de la cancelación de las Menores 2020 no es la pandemia, como anunciaron, sino que no tienen entradas de dinero suficientes por televisión. Y estarían obligados a jugar sin público en los estadios…

** 160 ciudades tienen equipos de las Menores. Más de 200 mil hogares, sin incluir los de los peloteros, no tendrán ingresos este verano…

** Todo ocurre, cuando antes de la pandemia, por razones económicas, ya habían dispuesto eliminar 42 equipos. Ahora se teme que la emergencia acabe con no menos de 80…

** Equipos de las Menores demandan a compañías de seguros, porque se niegan a cubrirles los daños y perjuicios…

** La mayoría de los fanáticos que había comprado boletos, quiere de vuelta su dinero. Unos pocos aceptan pasar la compra para el 2021…

** Más de cinco mil peloteros de las Menores necesitarán jugar en el invierno, pero en su búsqueda de cupos en México, Puerto Rico, Dominicana y Venezuela, encontrarán la competencia de centenares de bigleaguers que habrán jugado poco o nada aquí…

** El futuro, mediante COVID-19…: Unos entrenamientos 2021 con mayoría de bigleaguers jóvenes y aspirantes a serlo, que no han jugado durante más de un año. Por eso, sugiero a los 30 equipos organizar cuatro ligas instruccionales, a funcionar de octubre a enero. ¡No hay por qué!...

** Desesperados por algunos ingresos, han convertido estadios de las Menores en estacionamientos, autocines, restaurantes, mercados, campos de golf y hospedajes

** Entre tanto, el rebrote de coronavirus en la última semana ha atacado especialmente a cuatro estados que son sedes de 10 equipos de Grandes Ligas. Gigantes, Atléticos, Angelinos, Padres y Dodgers, de California; de Texas, Astros y Rangers; de Florida, Rays y Marlins; y Diamondbacks, de Arizona…

** La Liga Mexicana de Verano tampoco jugará este año. Sus 16 equipos trabajan ya en la preparación de una supertemporada para 2021

