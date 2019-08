Solo 45 veces en 99 años alguien sacó 50 jonrones

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE). “Cuando la pelota se va de jonrón se dirige al exilio porque no le agrada el ambiente del estadio”… J. V.

¡¿Quién habló de furia de jonrones y de abundancia de jonroneros prolíficos?!

El primero en sacar 50 jonrones en una temporada, fue Babe Ruth, con 54 en 1920. Desde entonces, ¡después de 99 años!, solo ha ocurrido otras 44 veces.

Mike Trout (Angelinos) y Cody Bellinger (Dodgers), necesitan ahora ocho cuadrangulares cada uno para meterse en esa historia de los 50 por año.

Esta es la lista de las 45 veces.

* Indica que sacó los 50 más de una vez. Barry Bonds, 73, Gigantes, 2001… *Mark McGwire, 70, Cardenales, 1998…

*Sammy Sosa, 66, Cachorros, 1998…

*Mark McGwire, 65, Cardenales, 1999… *Sammy Sosa, 64, Cachorros, 2001… *Sammy Sosa, 63, Cachorros, 1999…

Roger Maris, 61, Yankees, 1961… *Babe Ruth, 60, Yankees, 1927… *Babe Ruth, 59, Yankees, 1921…

Giancarlo Stanton, 59, Marlins, 2017… Jimmie Foxx, 58, Atléticos, 1932… Hank Greenberg, 58, Tigres, 1938…

Ryan Howard, 58, Phillies, 2006… *Mark McGwire, 58, Atléticos y Cardenales, 1997… Luis González, 57, Diamondbacks, 2001…

*Álex Rodríguez, 57, Rangers, 2002… Hack Wilson, 56, Cachorros, 1930… *Ken Griffey hijo, 56, Marineros, 1997…

*Ken Griffey hijo, 56, Marineros, 1998… *Babe Ruth, 54, Yankees, 1920… *Babe Ruth, 54, Yankees, 1928…

*Ralph Kiner, 54, Piratas, 1949…

*Mickey Mantle, 54, Yankees, 1961… David Ortiz, 54, Medias Rojas, 2006…

*Álex Rodríguez, 54, Yankees, 2007… José Bautista, 54, Blue Jays, 2010… Chris Davis, 53, Orioles, 2013…

*Mickey Mantle, 52, Yankees, 1956… Willie Mays, 52, Gigantes, 1956… George Fóster, 52, Rojos, 1977…

*Mark McGwire, 52, Atléticos, 1996…

*Álex Rodríguez, 52, Rangers, 2001… Jim Thome, 52, Indios, 2002…

Aaron Judge, 52, Yankees, 2017… Johnny Mize, 51, Gigantes, 1947… *Ralph Kiner, 51, Piratas, 1947…

Willie Mays, 51, Gigantes, 1955… Cécil Fielder, 51, Tigres, 1990… Andruw Jones, 51, Bravos, 2005…

Jimmy Foxx, 50, Medias Rojas, 1938… Brady Ánderson, 50, Orioles, 1996… Albert Belle, 50, Indios, 1996…

Greg Vaughn, 50, Padres, 1998…

*Sammy Sosa, 50, Cachoros, 2000… Prince Fielder, 50, Cerveceros, 2007…

Retazos. El llamado comisionado del Caribe (que debería ser también “y del Pacífico”), Juan Puello, dijo a los periodistas que estudia el caso MLB-Beisbol Venezolano, para intervenir. Pero creo que mejor no estudiar nada y menos debe intervenir. Para que no dañe más el ambiente, como es su costumbre…

Entre tanto, la Liga Venezolana no puede organizar el campeonato sin los dólares preferenciales que tradicionalmente les facilita el Gobierno y sin la publicidad oficial. Tampoco, por supuesto, sin peloteros de MLB. Pero hasta ayer a mediodía, no habían decidido allá si había o no pelota 2019-2020.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.