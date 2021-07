Solo dos abridores les quedan a los Dodgers

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).- “El marido más fiel ha sido Frank SinOtra”… J. V.-

$ 150 000 entre 29.- El polifacético japonés Shohei Ohtani recibió 150 mil dólares por su actuación en el Jonrón Derby, y todo lo donó a empleados del estadio de los Angelinos.

Anteayer viernes repartió, a lo zurdo y lo derecho, 29 cheques entre trainers, trabajadores del clubhouse y personal de relaciones públicas.

De haber ganado el martes la competencia, igualmente habría repartido íntegro el millón del premio.

Una desgracia, el pitcheo Dodgers.- La rotación de abridores de los Dodgers ya estaba en crisis por las lesiones y ahora se añade la desgracia de Trevor Bauer, acusado de agredir a una dama durante el acto sexual hasta dejarla inconsciente (por la agresión). Se teme que Bauer sea suspendido, sin sueldo, por el resto de la temporada.

Eso se sabrá después del 27 de este julio. Ayer dijo el mánager Dave Roberts que espera poder incorprar a David Price a la rotación. Entre tanto, el pitcheo es del zurdo mexicano Julio Urías, quien abrió anoche en Denver, Tony Gonsolin y después, bullpen, bullpen y bullpen, Brillante juventud.-

Los más fuertes candidatos a Novatos del Año 2021, según mi amigo Jimmy Shapiro, de BetOnline, son en este orden…: Liga Americana, Adolis García (dominicano), Randy Arozarena (cubano), Emmanuel Clase, Yermín Mercedes (dominicano), Ryan Mountcastle, Andrew Vaughn... Liga Nacional, Trevor Rogers, Dylan Carlson, Ke’Bryan Hayes, Ian Anderson, Jonathan India, Jazz Chisholm.

Tan rojos, que queman.- 29 de las primeras 55 victorias de los Medias Rojas, este año, fueron viniendo de atrás. Más que cualquier otro equipo.

El gallego Freire.- Alejandro Freire, caraqueño, estuvo, de paso, en Grandes Ligas, 25 juegos con los Orioles, en 2005, promedió de 246, un jonrón, cuatro impulsadas. Pero ahora, a los 46 años de edad, es triunfal ejecutivo, por lo que John Homez lo entrevistó en su Cuadro Adentro. Me agradó ver cómo ha triunfado Freire. Y espero haya madurado lo suficiente para no enojarse si le dicen gallego por el apellido. En sus días de pelotero lo llamé el Gallego, y me hizo saber que estaba muy enojado por eso. Pero Freire es un apellido gallego, procedente del topónimo nombre de una localidad en el municipio de La Peroja (Ourense) y de otra en la de Touro (A Coruña), cuyo origen etimológico está en la voz gallego-portuguesa -freire-, del latín frater, -tris, “hermano”, “fraile”. Nada malo, ¿no?

