Solo quise informar a los cul”#$”

La pregunta de la semana.- El mexicano de Culiacán, Óliver Pérez, quien celebrará sus 40 años el 15 de agosto, está en su temporada 19 de Grandes Ligas, y ha vestido ocho uniformes. ¿Cuáles bigleaguers han permanecido más años durante toda la carrera, con un solo uniforme?

La respuesta.- 23, Brooks Robinson, Orioles, de 1955–1977; 23, Carl Yastrzemski, M. Rojas, 1961–1983; 22, Al Kaline, Tigres, 1953–1974; 22, Stan Musial, Cardenales, 1941–1944, más 1946–1963; 22, Mel Ott, Gigantes, 1926–1947; 21, George Brett, Royals, 1973–1993; 21, Walter Johnson, Senadores, 1907–1927; 21, Ted Lyons, M. Blancas, 1923–1942, más 1946) 21, Cal Ripken hijo, Orioles, 1981–2001; 21: Willie Stargell, Piratas, 1962–1982; 20, Luke Appling, M. Blancas, 1930–1943, más 1945–1950; 20, Craig Biggio, Astros, 1988–2007; 20, Red Faber, M. Blancas, 1914–1933; 20, Tony Gwynn, Padres, 1982–2001; 20, Mel Harder, Indios, 1928–1947; 20, Derek Jeter, Yankees, 1995–2014; 20, Alan Trammell, Tigres, 1977–1996; 20, Robin Yount, Bravos, 1974–1993.

Cul$%””# encendidos.- Solo he querido informar a los lectores acerca de qué y cómo es el Hall de la Fama de Cooperstown, a la vez de contarles la historia de las elevaciones y del Museo. Antes de mis columnas, pocos sabían en Latinoamérica tantos detalles. Pero, por lo mucho que mal escriben y mal hablan por ahí, creo que, en vez de bien, les he causado mucho mal a los encendidos cul”3$”, por lo que les presento mis excusas… ¡Digo yo, ¿no?

Auxilio Triple A.- Al perder seis juegos en fila, los Rays llamaron de Triple A al shortsop dominicano de Baní, Wander Franco, quien a sus 21 años de edad es el mejor prospecto. Hace cuatro años los tampeños le dieron como bono 3 millones 830 mil dólares.

Jeter and Co.- La ceremonia del Hall de la Fama de Cooperstown (Derek Jeter, Larry Walker, Ted Simmons, Marvin Miller), el 8 de septiembre, 1:30 de la tarde, hora del este, regresa al estilo de costumbre. Entrada libre, gratis, y esperarán entre 50 mil y 55 mil personas. Tarde de aclamaciones ovaciones y lágrimas en la historia del ilustre museo… El beisbol no termina con el último out.

