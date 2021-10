Sólo un blanco en lineup de 10 Medias Blancas

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Mi novia es muy parecida a un libro de matemáticas, porque está llena de operaciones”… Anómimo.-

Como es costumbre, hoy miércoles, es Día del Correo. Recuerda informar desde cuál pueblo o ciudad escribes. Muchas gracias.

Kiliam Rasmussen, de Savannah, Georgia, pregunta…: “¿Cómo puedo conectarme con algunos jugadores de Grandes Ligas, para que asistan a una actividad benéfica que organizo?”.

Amigo Yiyan…: Los bigleaguers, generalmente son muy afectos a prestar ese tipo de colaboración. La mejor vía para conectarlos es a través de sus agentes. Con ellos es con quienes debes comunicarte primeramente. Es parte de sus mecanismos.

José B. Lagos C., de San Cristóbal, pregunta…: “¿Cómo aparecen en los libros de records Barry Bonds, Mark McGwire y Sammy Sosa?”:

Amigo Pepe…: Aparecen como todos los demás, porque sí consumieron esteroides, pero cuando no estaban prohibidos. El delito de ellos fue otro: mentir ante el Congreso de Estados Unidos, al afirmar que nunca se los habían aplicado.

Ramón Acevedo C., de Mexicali, dice…: “Me conmovió mucho el tierno relato sobre el señor Salvador Pérez, quien nació y se crió en una familia muy humilde y ha llegado a ser el mejor cácher, el número uno en carreras producidas en una temporada (121), además de imponer un nuevo récord de jonrones para un cácher (48), superando el que, hace 50 años, impuso Johnny Bench, el histórico del Hall de la Fama.

Oscar A. López, de Caracas, comenta…: “EL domingo 10 de octubre, los Medias Blancas presentaron frente a los Astros una alineación con ocho latinoamericanos entre los 10 que abrieron el encuentro. Solamente dos estadounidenses estuvieron acompañando a cuatro cubanos, dos dominicanos y dos venezolanos. Sabor latino y negro, pues sólo apareció un blanco en ese grupo de los negros y mulatos.

Posiblemente es un registro único en la Major League Baseball, ¿o no?

Amigo Caro…: Sí, es un caso único.

Humberto J. González Guarapano, de Aragua de Barcelona, pregunta…: Me agrada esa forma ácida, directa y concisa como dice las cosas. ¿No teme usted ser vetado por MLB, por el comisionado o por algún otro personero del beisbol, por cómo habla de ellos. Ha recibido amenazas al respecto?”.

Amigo Beto…: La libertad de prensa impide que me veten. Nunca he sido amenazado, pero sí me han ofrecido trabajos con muy altos honorarios, los cuales no he aceptado, porque me molestaría mucho un bozal de arepas.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

