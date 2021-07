Sospechosa despedida de Vizquel en México

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).- “Se le llama amor platónico, cuando uno no se la puede echar al plato”… Anónimo.-

La Pregunta de la Semana.- Derek Jeter será elevado al Hall de la Fama el miércoles ocho de septiembre. La pregunta, ¿por qué, hace 25 años, Jeter no estaba del todo feliz, aun cuando era El Novato del Año y sus Yankees habían ganado la Serie Mundial a los Bravos, 4-2?

La Respuesta.- Lo explica él mismo en su libro, “The Life You Imagine”…: “Sí, yo había bateado para 314, con 10 jonrones y 78 carreras impulsadas, pero fui strikeout muchas veces, 102, y no robé suficientes bases, solo 14”. Durante ese invierno, Derek trabajó intensamente, entrenando con un bate más corto y aprendiendo a estudiar a los lanzadores para salirles al robo. Mejoró en cantidad. El misterio de Vizquel.-

Muy extraña, un misterio, la salida intespectiva de Omar Vizquel del trabajo de mánager de los Toros de Tijuana. El equipo no dice la causa, y quien lo sustituyó, Homar Rojas, lo acusa de no motivar a los peloteros. Dijo…: “Creo que ha decaído la cuestión anímica. Hay que motivar a los muchachos”. Pero, bueno, Vizquel dejó allá el segundo mejor récord de la Zona Norte, 34-22…

Los millones de Scherzer.- Mañana viernes “trade deadline”, y los Nationals esperan salir de Max Scherzer, a la vez que los Dodgers han demostrado interés en él. Pero no quieren pagar el equivalente de 34 millones 503 mil 480 dólares, por lo que falta de la actual temporada, más 100 millones en las próximas. El agente Scott Boras dijo que si no hay extensión del contrato, no habrá cambio…

“¿Por qué si Papá Dios te mandó al mundo con tu cabello negro, te lo pintas de rubio, sin poder engañar a nadie, porque llevas barba, bigotes, patillas y cejas negrísimas?”... Armandina Cisneros de Uslar.-

USA-Israel, mañana.- El equipo de beisbol de Estados Unidos en Tokyo, se inaugurará mañana viernes, a las seis de la mañana, hora del este, siete de la noche hora japonesa, frente a Israel. El mánager Mike Scioscia, dijo…: “Según informan nuestros scouts, va a ser una competencia con mucha velocidad en las bases”. En al primera parte USA se enfrentará, además, a México y Korea… SABR en Báltimore.- La Convención de la Sociedad for Américan Baseball Research (SABR) será en Báltimore, entre el 17 y el 21 de agosto del próximo año, 2022, en el Hyatt Régency Inner Harbor…

“Felicidad es buena salud y mala memoria”… La Pimpi.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú. ATENCIÓN.- En Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”. Entra por “el deporte vuelve a unirnos”.

