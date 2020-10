Sparky Anderson decía “los mgrs. no dirigimos”

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Muchos tienen solo tres problemas…: Todo lo que han tenido. Todo lo que ahora tienen y todo lo que esperan tener”… Edward Éverett Hale.

-o-o-o-

** Los dos mánagers de la Serie Mundial 2020 dejaron para la historia una insistencia feroz en dirigir contra el juego. El beisbol es muy sabio, por lo que tras cada out, después de todo incogible, pide lo que necesita. Todo lo que debe hacer el mánager es dárselo. Para solo citar un ejemplo, en ese último juego, él pedía a gritos dejar lanzar al zurdo Blake Snell. Pero el mánager Kevin Cash hizo más caso a su propia inspiración, perdió el juego y posiblemente también su trabajo… ¡Por testarudo contra el beisbol!... ** Una tarde de 1993, Sparky Anderson, entonces mánager de los Indios, estaba reunido en el dugout de Cleveland con un grupo de reporteros, mientras se preparaba para el juego de esa noche. Le oí comentar…: “Si los propietarios de equipos se enteraran, botarían a todos los mánager. Porque el beisbol no lo dirigimos nosotros, se dirige él mismo. Toda mi vida he hecho lo que le hace falta al juego, y es que siempre lo pide a gritos. Es muy fácil dirigir así, solo haciéndole caso al gran jefe”…

-o-o-o-o-

“No necesito insultar a quienes tratan de insultarme, ellos se insultan y se ofenden ellos mismos”… J.V.-

-o-o-o-

** Decenas de millares de los seguidores de los Dodgers no habían nacido cuando hace 32 años el equipo ganó su última Serie Mundial antes de la del martes. Y eso incluye a la mayoría de los peloteros del equipo, como Víctor González y Julio Urías, ya que ambos han cumplido años solamente 24 veces… ** Pregunto yo, ¿no?...: Además de que la sede fijada es Mazatlán, ¿alguien sabe algo de la Serie del Caribe?... ** Otra pregunta…: ¿Qué es de la vida del comisionado del Caribe y el Pacífico, Juan Puello?... ** Cierto…: El beisbol del Caribe está en su peor crisis de la historia. Abandonado totalmente… ** Ahora, cuando estarían organizando la temporada 2021 de Grandes Ligas, hay una temerosa espera, gracias al rebote del coronavirus… ¡Vaya usted a saber!... ** Anunció la Major League Writers Association, que están enviando las planillas para la votación al Hall de la Fama de Cooperstown 2021. Podremos mandar los votos hasta el 31 de diciembre… ** Las pelotas de beisbol son forradas con 108 puntadas, y según el budismo, nacemos con 108 deseos mundanos… ** Porque son espectáculo aparte y muy especial, pagaría por ver jugar a Manuel Margot, Julio Urías, Clayton Kershaw, Mookie Betts y Randy Arozerena ¡Van bien, muchachos, van bien!...

-o-o-o-o-o-

“Algunos consideran a la disciplina falta de libertad, cuando en realidad es la fuente de ella”… Julie Andrews.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.