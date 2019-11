Strasburg logra algo único en la historia

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “El piropo más agresivo que me han dicho en mi vida: en ese vientre quiero fabricar a mis hijos”: La Pimpi.

Washington, primera en la paz, primera en la guerra, primera en la Liga Nacional y primera en la Serie Mundial! ** ¡Comprobado! Todo lo que tenían que hacer los Nationals para ganar hasta la Serie Mundial era salir de Bryce Harper. Digo yo, ¿no?

** El lanzador Stephen Strasburg no fue solo el Más Valioso de la Serie Mundial, sino de toda la postemporada. Nadie había acumulado cinco victorias frente a cero derrotas en playoffs, más la Serie. En esos cinco juegos dejó efectividad de 1.46, en labor de 36.1 innings. ** En cuanto al otro lado de la Serie Mundial, mi amigo Larry Brown me dice considerar que perdieron los Astros porque el mánager AJ Hinch sacó en el séptimo juego al pitcher abridor, Zack Greinke, quien hasta el séptimo inning mantuvo en cero a los Nationals, pero en esas alturas permitió jonrón del incontenible Anthony Rendón y dio base por bolas a Juan Soto. Había hecho solo 80 lanzamientos cuando AJ llamó del bullpen a Will Harris, quien fue recibido con cuadrangular del insigne chocador, Howie Kendrick, quien así puso a Washington adelante por primera vez en la noche, para irse a tomar champaña poco después con final de 6-2.

** El receptor de los Astros, Robinson Chirinos, se mueve alrededor del home como un shortstop, no obstante, los incómodos aperos del catcher, porque su posición original fue shortstop.

** Los Nationals han sido el primer equipo en ganar cuatro juegos de visitante en una Serie Mundial.

** Por cierto, las siete victorias fueron por visitantes, por lo que pregunto, ¿por dónde andan quienes pregonan que en el beisbol hay ventaja de home club?

** Si bien los batazos trajeron las carreras para ganar los juegos, esta Serie Mundial fue una sensacional exhibición de la defensiva, incluso pitcheo. Las espectaculares, increíbles, jugadas y los lanzadores sobre la lomita, podrían llenar un álbum de buenas cosas.

** Amaneció ayer, Scott Boras, en contacto con los Yankees, han dicho tener interés en firmar a Gerrit (Nat King) Cole, quien puede hacerse agente libre de los Astros. El pitcher derecho está en sus 29 años de edad, con experiencia de siete temporadas en las Mayores y record de 94-52, 3.22.

Justin Verlander está firmado por 66 millones de dólares para las próximas dos temporadas de los Astros. Boras quiere por Cole 200 millones para seis campañas. ¡Por las nubes, muchachón, pero, ¿quién sabe?! Nunca digas que es imposible en este super multimillonario mundo de las Grandes Ligas.

