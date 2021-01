Superestelar dominicano outfielder de los Atléticos

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Enfer-mera práctica es la que se casa con un paciente rico”... La Pimpi.-*

* Una buena y otra mala que me han susurrado por ahí…: Quizá este año no se use el designado en la Nacional. Esta es la buena noticia. Pero la mala es que agregaron…:

“¡Por ahora!... ** Por supuesto que hemos visto dominicanos extraordinarios en Grandes Ligas, pero los Atléticos tienen un outfielder, zurdo al bate y a la defensiva, que según scouts de otras organizaciones tiene con qué ser un tercer bate notable. Lo llaman Luis Barrera, de 26 años, firmado en 2012 y reapareciendo ahora, después de sufrir lesión en el hombro izquierdo. Por las Menores ha tenido campañas con promedio al bate hasta de 450, y lo creen bateador de unos 15 jonrones anuales en las Mayores. Corre las bases a la mayor velocidad y es muy eficiente en las tres áreas del outfield. Eso es un bigleaguer sin barreras… ** Deben estar muy escasos los leftfielders, porque los Tigres han firmado por 10 millones de dólares, para dos temporadas, a Robbie Grossman, de 31 años, quien en ocho temporadas ha bateado para 252, 50 jonrones y 254 impulsadas. Dicen que batea a la zurda y a la derecha, pero yo creo que solo lo intenta.

** Los Blue Jays, empeñados en ganar este año hasta octubre, trataban ayer, cuando enviaba esta columna, de firmar al lanzador derecho japonés, Tomoyuki Sugano. Otros tres equipos se lo disputaban Padres, Gigantes y Medias Rojas.

** Wilson Contreras, venezolano de Puerto Cabello, apareció ayer en los trámites que adelantan los Cachorros para un cambio con los Angelinos. Wilson, de 28 años, es considerado uno de los mejores receptores del momento y con buen poder, 74 jonrones en cinco temporadas. No podrá ser agente libre sino hasta 2023. En Anaheim, se encontraría con el mánager Joe Maddon, quien ya lo dirigió en Wrigley Field.

** El koreano Ha-Seon Kim llegó a los Padres arrollando desde su presentación a la prensa, en San Diego. Fue cuando dijo…: “Los Padres van a ganar la Serie Mundial este año, y lo que quiero es ser parte de un equipo ganador”.

Bueno, también querrá cobrar los 28 millones de dólares que le van a pagar por cuatro temporadas sacando jonrones y jugando en segunda base. Los sacerdotes californianos han agregado, junto con Kim, a Blake Snell y Yu Darvish, y los tres componen un extraordinario roster con Wil Myers, Eric Hosmer, Fernando Tatis y Manny Machado.

