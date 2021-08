Tradicional rivalidad de Yankees-Dodgers

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). Hoy y mañana son Días del Correo. Pero si no me informaste desde dónde escribes, no puedo contestarte.

Salvador Maciel, de Ciudad de México, pregunta…: “Si en su swing, el bateador golpea la mascota o guante del catcher con el bate, ¿qué debe sentenciar el umpire?”.

Amigo, Chava...: Interferencia defensiva del receptor. El bateador va a primera base.

Gregorio Echezuría B., de Caracas, pregunta…: “¿Qué opina de Yonny Hernández, a quien acaban de subir los Rangers?”.

Amigo Yoyo…: Aparte de cómo él escribe Johnny, me llama la atención que le hayan acomodado el apodo de Mosquito. Y según el mánager Chris Woodward “porque es un real mosquito en el campo”.

Me recuerda mis años en el ambiente de los toros, cuando a uno de los monosabios del nuevo circo lo llamábamos Mosquito, por su eficiencia y la facilidad con que se movía para defender a picadores y caballos de las embestidas de los toros.

Ahora, Yonny, de 23 años, nativo de Maturín, tiene con qué ayudar a los Rangers. En seis temporadas por las Menores, bateó para 266; y en 2018, en A y Doble A, robó 46 bases en 61 intentos.

Jesús Galaviz, de Hermosillo, pregunta…: “¿Cuál es la rivalidad más importante entre equipos de una misma ciudad, donde los ciudadanos reflejan más el evento?”.

Amigo, Chucho…: Eso depende de lo que llames “importante” y “reflejan”, igual que también depende de la categoría. Si te refieres a las Grandes Ligas y a equipos muy ganadores, sin duda que la historia Yankees-Dodgers es la más gloriosa.

Los Yankees les han ganado ocho Series Mundiales a los Dodgers, quienes tienen tres victorias, una en Brooklyn, dos en Los Ángeles.

Néstor L. Pérez R., de Maracaibo, pregunta…: “¿El promedio al bate de Shohei Ohtani será solo el de cuando es designado?”.

Amigo, Nes…: No, señor. Todos los turnos juntos, como designado y como lanzador. Separarlos, sería atentar contra su calidad.

Michelangelo Tonino, de Knoxkville, Tennessee, pregunta…: “Ahora los abridores lanzan solo tres o cinco innings, ¿cuál lanzador tiró más blanqueadas completas en Grandes Ligas, y si es otro, cuál el de Latinoamérica?”.

Amigo, Micho…: Walter Johnson, 110 blanqueadas (1907-1927) y Juan Marichal, 52 (1960-1975).

