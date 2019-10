Tras su hazaña en San Luis, Aníbal es muy caballeroso

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “El secreto del buen pitcheo es simple…: Poner cada lanzamiento tan lejos que el bateador no lo alcance, pero tan cerca como para que el umpire sentencie strike”… Sandy Koufax.-

Aquello fue una media noche con Maracay sobre la lomita y La Guaira dentro de la caja de los bateadores derechos.

Aníbal Sánchez, el maracayero, con 23 outs hechos sin permitir hits, tratando de demostrar que fue buen negocio para los Nationals contratarlo por 31 millones de dólares para tres años, hasta 2021, y el guaireño José Martínez de emergente, listo para hacer méritos y lograr que pronto le paguen más de los 2 millones 125 mil por temporada que recibe ahora de los Cardenales.

El lanzamiento 103 de Aníbal (67 strikes) fue conectado por José, y colocó la pelota de rebote frente al centerfielder. Se acabó el suspenso. Los no hits de los playoffs siguen siendo dos solamente.

El mánager de los washingtonianos, Davey Martínez, llamó del bullpen al zurdo Sean Doolittle, quien terminó con la jornada mediante 15 lanzamientos (10 strikes). Victoria de Aníbal y los National, 2-0.

Cuando salía del terreno, Aníbal rindió homenaje a José señalando hacia él en primera base, lo que el periodista Larry Brown calificó como “an extremely classy response after losing his no-hitter”.

Igualmente amanecieron ayer las reseñas del juego en todo Estados Unidos, con otros elogios para el de Maracay, por haber mencionado el buen trabajo de quien nadie nombra cuando hace buen trabajo. Se trata del umpire de home, Mike Muchlinski…: “Sanchez also found home plate umpire Mike Muchlinski and pointed to him as well as another tribute”.

Yo nunca había visto un lanzador perder un no-hitter, con tal clase y estilo como Aníbal Sánchez en la madrugada de ayer.

Laaaargo el recorrido del joven Sánchez, de 35 años, por las Mayores, desde aquel 25 de junio de 2006, cuando uniformado de Marlin, lanzó por primera vez por estas alturas. Antes de firmar para este año con los Nationals, estuvo también con los Tigres y los Bravos, acumulando récord de 108-108, 3.98, incluso 11-8, 3.85 de la temporada 2019.

Retazos.- **Una sensacional jugada del primera base de los Nationals, Ryan Zimmerman, fue el comienzo de ese octavo inning. La pelota de una línea bateada por Tommy Edman, que llevaba sello de doble, fue capturada en un inmenso salto y a brazo estirado al máximo. Seguía vivo el no-hitter. Continuaba la tensión en el mundo trasnochado del beisbol… ** En sus 7.2 innings de antenoche, Aníbal regaló una base, golpeó a dos bateadores y dejó a cinco strikeouts… ** Sánchez ya tenía experiencia de tirar juego sin hit. Logró uno en la temporada de su debut, el 6 de septiembre de 2006, con los Marlins y frente a los Diamondbacks.