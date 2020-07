Umpires se niegan a uniformarse este año

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).- “Quien no se divierta con un juego de beisbol, está muerto”… Pacomio.

Si el coronavirus y los cul*picosos lo permiten, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años prestando servicio diario, de lunes a domingo. Escríbeme y dime cómo lo celebramos.

** De mis coetanos de la época juvenil ya quedan pocos. Fui de la época de Luis Aparicio, Mickey Mantle y Whitey Ford. Muchos ahora afirman que ni siquiera vieron jugar a David Concepción. Los menos jóvenes dicen que son de los años finales de Mariano Rivera… ¡Vaya Ud. a saber!... ** 10 umpires se suman a los más de 100 bigleaguers (contagiados o que temen contagiarse) quienes se niegan a ser parte de la temporada 2020. No han dado a conocer los nombres, pero la Asociación de Umpires reconoció que existe ese grupo… ** Los Bravos contaminan su róster con más perrerosos. Anunciaron ayer la firma del cubano Yasiel Puig, de quien se había dicho que iba a jugar con los Orioles. En Atlanta necesitan un outfielder por la decisión de Nick Markakis de no entrar en la acción de este año y por la lesión del novato Cristian Pache… ¡Que papá Dios los coja confesados!

“¡¿Quién sabe cuántos murciélagos me he comido?!, porque toda la vida me ha encantado la comida china”… J.V.

** Álex Rodríguez y su Jennifer López, con la pequeña fortuna de 300 millones de dólares, seguían ayer jueves como fuertes aspirantes a comprar los Mets. Tienen socios que suben la suma hasta los dos mil 200 millones que dicen que cuesta el equipo. La preciosa pareja sería muy buena para promover las Grandes Ligas. ¡Yo qué te digo! ** El regreso a juego del venezolano Salvador Pérez, tras haber estado enfermo con el coronavirus, ha sido “uno de los más importantes hechos de estos entrenamientos”, según el mánager de los Royals, Mike Matheny, quien agregó: “Cualquier equipo que pierda a un catcher como Salvador, se siente muy mal”. El valenciano, de 30 años, no recibe tras el home desde el 30 de septiembre de 2018, porque antes de sus dolencias por el COVID-19, le habían practicado la Tommy John en el codo derecho… ** Los Pieles Rojas de Washington (futbol americano) obligados a cambiar de nombre. Los Bravos de Atlanta prevenidos. Ojalá que no ataquen por los mismos motivos a Caribes de Oriente ni a Bravos de Margarita… ** Sinceramente, no encuentro en qué ni cómo perjudica a una descendencia histórica ser mencionada en el deporte a través de equipos de alta competencia. Es positivo que se le recuerde, que se le venere… ¡Digo yo, ¿no?

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.