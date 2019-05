Vaya como vaya, Cora es un buen mánager

Coral Gables, Florida (VIP WIRE). “La generosidad no consiste en dar mucho, sino en dar a tiempo”… Elsa Cross.-

Hoy es Día Extra del Correo, por exceso de correspondencia. Pero si no mandan los pueblos o ciudades desde donde escriben, no puedo responderles.

José Gómez, de Banning, California, pregunta…: “Si un bateador conecta jonrón y en el recorrido de las bases no pisa el home, ¿para apelar, el pitcher tiene que entrar en la caja y hacer los movimientos de rigor?”.

Amigo Pepe…: Si y no. El pitcher tiene que hacer los movimientos, si no se apela inmediatamente. Pero, si se apela en seguida, solo hay que pisar el home bola en mano.

Leopoldo Moritán, de Honolulú, Hawái, pregunta…: “Muy interesante la respuesta que diste sobre el jonrón más largo, el de Mickey Mantle, por el rightfield del Briggs Stadium de Detroit, el 10 de septiembre de 1960. De 634 pies (193 metros). Pero Juan, ¿se sabe cuál ha sido el jonrón más corto?”.

Amigo Leo…: Fue de 140 pies y lo conectó Tom McGraw (Senadores), el 17 de mayo de 1971, con los Indios de visita, en el estadio de Washington. Un flaicito en el área center right del outfield, fue perseguido por el shortstop, Jack Heidemann, también vino a buscarlo el center fielder, Vada Pinson, Y desde el left field llegó en igual misión, John Lowenstein. Los tres se tiraron en el violento esfuerzo, y se golpearon muy fuerte. No podían levantarse, por lo que McGraw hizo safe el recorrido por las cuatro bases. ¡Jonrón de 140 pies! Y tres lesionados fuera de juego en manos de los médicos.

Juan de J. Colmenares D., de Caracas, pregunta…: “¿Es Álex Cora un buen mánager o le tocó un equipo con mucho empuje? Porque este año ni el equipo ni él demuestran mucho”.

Amigo y tocayo…: Paciencia, paciencia… De una temporada a la siguiente hay mucha diferencia, tanta, que desde el 2000 (Yankees) ningún equipo ha ganado dos Series Mundiales consecutivas.

Además, ningún mánager gana nada sin un buen equipo. Ni Casey Stangel ni John McGraw. Cora no tiene ahora a Craig Kimbrel en el bullpen, y en la rotación tiene a un Chris Sale completamente distinto al de la temporada pasada, cuando ganó 12 juegos, perdió solo cuatro, con muy fina efectividad de 2.11. ¿Lo has comparado con lo de este año?...: 0-5, 6.30. No solo creo que Álex es un buen mánager de Grandes Ligas, sino que le anuncio más de dos décadas manejando equipos por estas alturas y muy bien pagado… ¡¡Digo yo, ¿no?!!

Víctor Sologaistoa, de París, Francia, pregunta…: “¿Ud. cree que Bartolo Colón llegará al Hall de la Fama?”.

Amigo Vic…: Va a ser muy buen candidato. Recibirá muchos votos, no sé si suficientes.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.