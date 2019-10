Verlander, casi cuarentón, va rumbo a Cooperstown

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE). “Casarse es una experiencia tan maravillosa, tan extraordinaria, que resulta una tontería intentarla solo una o dos veces”: Eva Gabor.

Hoy es Día del Correo, como todos los miércoles. Recuerden, por favor, no puedo responder a quienes no informan desde cuál población o ciudad escriben.

Eduardo Campos, de Culiacán, pregunta: “¿Podrá llegar Justin Verlánder al Hall de la Fama de Cooperstown sin ganar si quiera 250 juegos, usted votaría por él?”.

Amigo Lalo: Nadie ha dicho que con 250 victorias se tiene segura la elección, como tampoco que con menos no se pueda. Si hoy fuera la elección, yo votaría por él, pero no puedo ni debo predecir si será elegido o no. Además, estoy muy ocupado estudiando a los candidatos de este fin de año.

Pero Verlánder ha tenido una carrera respetable. Cumplirá sus 37 en febrero, y parece tener con qué seguir exitoso en las Mayores. Fue El Novato del Año en 2006, ahora tiene récord de 225-139, 3.33, tres mil seis strikeouts; ha aparecido en cinco Juegos de Estrellas y fue parte del equipo ganador de la Serie Mundial 2017, los Astros sobre los Dodgers. En 2011, después de ser El Más Valioso en la serie por el campeonato, también fue El Más Valioso de la Liga Americana, cuando al mismo tiempo se ciñó la Triple Corona y también ganó el Cy Young; en 2009, 2011 y 2019 quedó líder ganador de ambas Ligas; mejor en efectividad de la Americana en 2011; primero en strikeouts cinco veces, en 2009, 2011, 2012, 2016, 2018; ha tirado juegos sin hits en 2007, 2011 y 2019. ¡¿Qué más quieres?! Para mí, es el más glorioso de los activos.

Antonio R. Leira B. de Caracas, pregunta: “¿Es cierto, como lo oí por FOX-TV en castellano, que Leo Durocher formaba parte de los Yankees cuando comenzaron a usar los números en los uniformes?”.

Amigo Toño: Eso es correcto. Leo fue shortstop de los Yankees en 1925, 1928 y 1929, y ese equipo inauguró sus números en los uniformes en 1929, hace 90 años. Ocurrió porque los estadios eran cada vez más grandes y había que facilitar a los espectadores la identificación de los peloteros.

Teodoro Laso, de Mérida, Yucatán, propone: “He leído sus comentarios, acerca de que quieren acortar el tiempo de los juegos en el beisbol. Propongo que los relevistas hayan calentado antes de entrar al juego. Nos ahorraríamos el tiempo de sus lanzamientos para calentar desde la lomita”.

Amigo Teo: Buena idea, y sí calientan en el bullpen, pero no es lo mismo que hacerlo en el terreno de juego. Se necesita tirar desde la lomita para la adaptación final.

