Vizquel y sus abogados estudian demandar a varios periodistas

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Si te pasas de listo te conviertes en el más tonto”… La Ruleta de la Suerte.-

** Dicen los médicos…: “José Altuve has developed the yips”. ¿Y qué es yips? Pues, “es la aparente pérdida de habilidades motrices finas sin explicación aparente, en uno de un número de diferentes deportes”. Eso solo para tirar a primera base, porque el bate no ha perdido nada …

** ¿Lo recuerdas? Los Dodgers eran favoritos para ganarles la Serie Mundial incluso a los Yankees. ¡Y resucitaron antenoche!, con el récord de 11 carreras en el primer inning y 15 en total, a una del récord de postemporada. Pizarra de 15-3 sobre Bravos. Así es la vida...

** Ahora, si se habla de favoritos, hay que mencionar a los pobres Rays…

** Tony LaRussa, A.J. Hinch, quien fuera mánager de los Astros, y Alex Cora, ex de los Medias Rojas, son los candidatos más fuertes para dirigir a los Medias Blancas, quienes despidieron a Alex Rentería, tras cuatro temporadas con récord de 236-309…

** Omar Vizquel dijo en una entrevista por internet, que estudia con sus abogados la posibilidad de demandar “a quienes han hecho campaña con este asunto (las acusaciones en su contra por violencia doméstica, según ha revelado su esposa Blanca)”. También dijo Omar que considera eso un “caso cerrado” y se refirió a las terapias que recibieron ellos dos, calificándolas de positivas.

-o-o-o-

“Al ´por si acaso` no hay quién le gane”… Anónimo.-

-o-o-o-o-

** Los acomodos de postemporada, juegos sin público o con poco público, por la pandemia, mandaron a los Rays a jugar a San Diego, a tres mil 882 kilómetros de Tampa; a los Astros, allá también, a dos mil 414 kilómetros de Houston. Del otro lado, los Dodgers juegan en Texas, a dos mil 282 kilómetros de Los Angels, y los Bravos a mil 289 kilómetros de Atlanta…

** Los Yankees. Quienes no ganan una Serie Mundial desde 2009, han avergonzado a Hal Steinbrenner en este 2020, por lo que presentó excusas ante los fanáticos del equipo. “Estoy en extremo decepcionado”, dijo. “Hemos invertido mucho tiempo, energía y dinero en un róster incapaz de ganar. Ni siquiera llegamos cerca. Presento excusas a nuestros fanáticos. Ellos merecen un mejor club”…

** Kyle Wright, pitcher abridor por los Bravos antenoche, permitió siete carreras a los Dodgers en el primer inning, por lo que ayer expresaba…: “En este caso, o te sientes muy mal por ti mismo o encuentras la manera de regresar mejorado. He aprendido mucho de ese juego”.

