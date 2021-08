Votar para el HOF, una labor de juez

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “A Barry Bonds lo llaman ‘el Roll Royce’, porque se le ve muy acabado”. Dick Secades.

Medio Siglo. Hace unos días, el nueve de agosto, se cumplieron 50 años de la elevación de Leroy (Satchel) Paige al Hall de la Fama. El primero en tener un nicho allí por méritos solamente de las Ligas Negras. En su discurso dijo: “Bien sé que siempre me han considerado un ciudadano de segunda. Ahora soy un ciudadano de segunda, pero dentro el Hall de la Fama”.

Pura justicia. La labor de un juez no es provocar sonrisas ni aprobaciones de amistad, pero tampoco odios ni rencores, lo es, simplemente, decidir de acuerdo a la justicia, lo correcto. Votar para el Hall de la Fama de Cooperstown, es hacer de juez. Así lo he ejercido durante décadas y seguiré hasta que ya no pueda más. Lo justo me hace feliz.

Cayapa contra los millones. Me da la impresión que al boxeador sexual, más que pitcher, Trevor Bauer, lo van a dejar arruinado entre las dos mujeres que lo acusan, los abogados de ellas y los abogados de él. El juicio se alarga sin misericordia. Él ha cobrado por sus nueve anteriores temporadas 87 millones 248 mil 332 dólares. Por este año le están pagando 40 millones, pero no lanza desde el 28 de junio, y al dictarse la sentencia, el comisionado, Rob Manfred, lo va a suspender sin sueldo.

¡Cuánta verdad! “Ganamos el juego de ayer y ganamos el juego de hoy. Eso se llama ‘two in a row’ (dos en fila). Si ganamos el de mañana, sería ‘winning streak’ (cadena de victorias)”. Lou Brawn.

A quien Dios se lo da, que San Pedro le diga OK. El primera base de los Orioles, Chris Davis, acaba de anunciar su retiro, lesionado del ilíaco. Había sido firmado por el equipo de Báltimore en 2016, y hasta 2022, por 161 millones de dólares. Después de eso, bateaba para 196. El contrato obliga ahora a la organización a pagarle nueve millones anuales hasta 2025, después, tres millones 500 mil hasta 2032 y un millón 400 mil por año hasta 2037. ¡Feliz retiro, amigo Chris!

Dato al paso. Las palabras “amigovio” y “amigovia” han sido oficializadas por la Real Academia de la Lengua Española.

Paradójico. Álex Rodríguez dijo que Joey Gallo no tiene la calidad que necesitan los Yankees para alcanzar la postemporada. Y el número del uniforme que le asignaron a Gallo es el 13 que usaba Álex. Por cierto, Gallo es uno de los que han tenido que rasurarse las barbas para poder ponerse el uniforme del Bonx.

