Ya se habla de no jugar en todo este año 2020

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE). “Todo el mundo anda en busca de la paz. No me explico cómo no se dan cuenta de que está en Bolivia”, Pacomio.

Esta columna cumplirá, en octubre, 60 años de prestar servicio diario, de lunes a domingo.

Hoy es Día del Correo, como todos los miércoles. ¿Enviaste la población o la ciudad desde donde escribes? Muchas gracias.

Virginia Revilladiego P., de Santiago de Chile, pregunta: “¿Van a perder su año todos los estudiantes de Estados Unidos?, ya que, según informó usted, han cerrado desde las escuelas de primaria hasta las Universidades”.

Amiga Ninia: El sistema educativo está trabajando por internet. Dictan clases, ordenan tareas y las califican vía internet. Desde luego, no es igual que la clase reunida en un aula, pero es lo segundo mejor.

Leonardo M. Quintero, de Los Mochis, pregunta: “Por fin, ¿entrenan o no entrenan bigleaguers y los de ligas menores?”.

Amigo Leo: Los entrenamientos fueron suspendidos, y aconsejan que todos se vayan a sus casas.

Derek Jeter, por ejemplo, acaba de cerrar los campos de Júpiter, aquí en Florida. Igualmente los Rangers en Surprise, Arizona, y antes lo habían hecho otros 26 equipos, menos Tigres y Yankees.

La amenaza es que no se podrá jugar en todo el año, pero el comisionado, Rob Manfred, insiste en que deben estar preparados para volver a la acción en cualquier momento. Incluso, estudian la posibilidad de jugar sin público. El problema es que, de todas maneras, habría aglomeraciones de más de 500 personas por juego, por los uniformados, personal del estadio y de la radio y la televisión, más periodistas. Lo cierto es que nadie sabe lo que ocurrirá con la pandemia, y de eso depende el beisbol 2020. Esto es una guerra, o sea, coronavirus contra la humanidad.

Guillermo Cairo, de La Habana, pregunta: “¿Ya firmó Yasiel Püig o es cierto que se va a retirar?”.

Amigo Memo: Nadie lo ha firmado. Nadie ha dicho que se retirará. Sus antecedentes penales, por robo en Ámsterdam y por manejar borracho y caminar en calzoncillos por las calles de Los Ángeles, conspiran contra él. Sin embargo, sus agentes hacen publicar que equipos como Yankees, Mets y Gigantes tienen interés en contratarlo.

Mario Bermúdez N., de Campeche, pregunta: “¿Cómo hace usted, ya ancianito, para escribir diariamente, si ya no va a los entrenamientos, ni debe estar por ahí fuera de la casa?”.

Amigo Mayo: Después de tantos años en estos menesteres, tengo algunos recursos, y los uso.

Como un montón de amigos, internet y teléfonos. La verdad, siempre me sobra material, y en estos días también. Me cuido, como debemos cuidarnos todos. Un espectáculo teatral, del cual yo era parte este fin de semana, ha sido suspendido hasta nuevo aviso.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.