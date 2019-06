Yankees ‘27 y Rojos ‘75 en el Hall de la Fama

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Aquella muchacha le pidió al genio la convirtiera en una rubia deseada por todos los hombres del mundo… Inmediatamente fue convertida en una cerveza helada”… “Sábados Felices”.-

Hoy, como todos los miércoles, es Día del Correo. Recuerden, por favor, que no puedo responder a quienes no informan desde cuál población o ciudad escriben.

Jesús E. Ortiz C., de Caracas, opina…: “Un bateador conecta sencillo, y por displicencia de los outfielders al buscar el batazo, el corredor-bateador sigue y llega a salvo a la segunda base. El anotador acredita doble. El lanzador domina al bateador siguiente, con roletazo a segunda base, pero avanza a tercera el de segunda. En seguida elevan fly suficiente para que en pisi-corre llegue la carrera a home. Me parece injusto que al pitcher se le cargue una carrera limpia, porque si los outfielders hubiesen actuado con mayor esfuerzo, no habría avanzado este hombre a segunda”.

José L. Cevallos P., de Mazatlán, pregunta…: “¿Quiénes de los Yankees 1927 y de los Rojos 1975 están en el Hall d la Fama?”.

Amigo Cheché…: Los mánagers Miller Huggins y Sparky Anderson, más el presidente de los Yankees, Ed Barrow. Babe Ruth, Lou Gehrig, Whitey Hoyt, Tonny Lazzeri, Earle Combs, Herp Pennock… Johnny Bench, Tany Pérez y Joe Morgan.

Pedro L. Vargas, de Coro, pregunta…: “¿Qué labor cumplían Pete Orevite y Pete Sheehy con los Yankees, y Phil Rizzuto fue comentarista o narrador?”.

Amigo Peele…: Sheehy fue durante 58 años, hasta su muerte en 1985, el responsable del clubhouse de Yankee Stadium. Ese clubhouse ahora lleva su nombre y además, en el dugout de los Yankees lo recuerda una placa. Orevite era su asistente. Rizzuto fue narrador y comentarista.

Heriberto Aldama R., de Culiacán, pregunta…: “¿Qué pasa con los lanzadores hoy en día? Tanto los veteranos como los novicios están visitando el taller de reparación muy temprano. ¿Tendrá que ver con la falta de preparación o es que quieren utilizar nuevos lanzamientos? También veo que ahora apenas alcanzan a lanzar cinco entradas y el mánager se ve en la necesidad de recurrir al bullpen.

Otra cosa, algunos mánagers están utilizando lanzadores de dos o tres entradas a lo sumo”.

Amigo Beto…: El pitcheo se ha superado, pero también el bateo, por eso los pitchers necesitan un repertorio muy amplio, lo que causa daños en los brazos. Además, hoy día se dirige diferente a como se hacía hace años. Los nueve innings son bien lanzados si se distribuyen entre cuatro pitchers. No se espera que tiren el juego completo. Si los abridores van más allá del quinto inning están sobre la expectativas.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.