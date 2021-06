Yogi ahora en un sello de correos

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Los Yankees, a veces, cometíamos muchos errores mal hechos”… Yogi Berra.-

Cerca ya de los seis años de su muerte, 26 de septiembre, Yogi Berra recibe notable homenaje internacional, vía United States Postal Service de Estados Unidos. Han lanzado un sello de correos con su figura, del cual esperan circulen millones por todo el mundo. La estampilla presenta a Berra muy sonriente, de medio cuerpo, uniformado de Yankee y con los aperos de catcher. El texto dice…: “USA Baseball All Star, Yogi Berra For Ever”. La venden por 55 centavos de dólar.

Yogi Berra ha sido personaje único en la historia del beisbol. Su carrera fue notable, como bateador, como receptor, como left fielder y como Yankee. Y, sin embargo, se le conoce más por sus frases, a veces muy inteligentes, a veces estúpidas, siempre graciosas.

La más famosa es la de “esto no se acaba sino cuando se termina” (It ain’t over ‘til it’s over).

La pronunció, ya retirado como pelotero, cuando era mánager de los Mets, quienes ganaban pocos juegos. Una noche iban perdiendo 12-3, ya en el octavo inning, por lo que sus peloteros estaban preocupados, tristes. Se montó en lo más alto que encontró en el dugout, y les dijo…: “¡A ver, muchachos, no decaigan, no se entreguen, que esto se acaba sino cuando se termina!”. Si hicieran un sello de correos por cada frase de Berra, inundarían al mundo. Y reiría la humanidad.

Una muy celebrada ha sido…. “Tengo un dolor de cabeza en todo el cuerpo”.

Estas dos frases las conocen la mayoría de los fanáticos del beisbol, pero pocos recuerdan que el Yogi bateó para 285, disparó 358 jonrones y que remolcó mil 340 carreras en sus 18 campañas con los Yankees, hasta 1963, más cuatro juegos con los Mets en 1965.

Una tarde, Carmen, la esposa de Yogi, le dijo…: “Voy con la vecina a ver a El doctor Zhivago”. Y Yogi le ripostó….

“Pero, bueno, Carmen, ¿para qué?, si estás buena y sana”. Y una vez que llamó a la pizzería…: “Por favor, no corten mi pizza en ocho pedazos, sino en cuatro, porque no tengo mucha hambre”.

Yogi hubiera cumplido sus 96 años de edad el 12 de mayo. Su nombre real, en italiano, era Lorenzo Pietro, pero llevado al inglés, lo llamaban Larry por Lawrence, hasta que le acomodaron lo de Yogi.

“Me llamo Berra, pero no se por qué, mi mamá me llamaba hijo”.-

