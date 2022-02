La humanidad y el beisbol sufren como nunca antes

audima

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Un buen robador de bases desconcierta a los mejores infielders” -Luis Aparicio.

-o-o-o-

La pregunta de la semana: Rickey Hénderson es el líder en bases robadas de todos los tiempos, con mil 408, y el mejor de habla hispana en esa especialidad ocupa el lugar 14, con 649 robos, el cubano Dagoberto Campaneris. ¿Quién tiene el récord de más temporadas seguidas siendo el mejor robando bases en Grandes Ligas?

La respuesta: fueron nueve temporadas, y después de 58 años sigue vigente esa marca, impuesta por Luis Aparicio entre 1956 y 1964.

Contra el beisbol.- Representantes de propietarios y de peloteros, se reúnen aquí, en Júpiter. Major League Baseball anunció que si el lunes no han llegado a un acuerdo, no inaugurarán la temporada el 31 de marzo. ¿?...

La humanidad agredida.- Durante los últimos dos años y meses, mucha gente perdió sus trabajos, sus negocios y sus vidas, por el coronavirus; sufrimos aislamientos, tenemos que llevar mascarillas. Además, el mundo en peligro por la guerra que inician Rusia y Ucrania. ¡Imagínate, si además de todo eso, tampoco hay beisbol de Grandes Ligas este año!...

-o-o-o-

“Lo único que recuerdo de mi primer grand slam en Grandes Ligas, es que las bases estaban llenas”… YOGI BERRA.

Injusticia.- Informan que en Bélgica y en Perú han prohibido los piropos, y que a los piropeadores se los llevan presos. ¡¡Qué atentado tan brutal contra la poesía!!.

Piropo oído por Jennifer López, en la Plaza de Cibeles, en Madrid: “Sí, como creo, mis ojos no me engañan… estas nalgas, no fueron hechas en España”.

Leo: “El primer objetivo de Miguel Cabrera es superar los 3 mil hits”.

Creo: Su primer objetivo debería ser que los Tigres ganen hasta la Serie Mundial... ¡Digo yo, ¿no?!...

Jaime Blancarte, uno de los más brillantes ejecutivos del beisbol de México y aún superior como amigo, falleció en Culiacán, víctima del coronavirus. Tuve la suerte de disfrutar de su amistad, lo que celebro, en vez de llorar… Edith Salcedo, muerta recientemente, ha sido la figura artística de Venezuela que ha actuado en más territorios extranjeros. Fue presentada con éxito en cuatro Continentes, le faltó África para haber cantado en todos... Chelique (Ansiedad) Sarabia, también murió hace unos días, un genio de la música, la poesía, la creatividad, la simpatía y la amistad… Quien debe estar feliz es papá Dios, por haberlos recibido en sus predios…

“Lo único que se necesita para morir es estar vivo… Y yo estoy vivo”… Anónimo.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.