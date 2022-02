Carta del El Más Allá.- De Ty Cobb al lockout

audima

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Mis nunca apreciados matasanos, porque Uds. los del lockout, igual que los peloteros, y los de cualquier paro en Grandes Ligas, ¡todos! no son menos que meros matasanos:

Me cuesta mucho creer que Uds. la maquinaria de una industria que mueve cinco o seis MIL millones de dólares anuales, estén llorando, clamando, lambisconiando, unos dólares más unos dólares menos.

Y no me refiero a los propietarios de equipos solamente, porque los peloteros son iguales de mercenarios, de idiotas, de torpes hasta la pared de en frente.

Como ya saben, fui el mejor pelotero de mi época, 1906-1928, y por eso el mejor pagado. Mis mejores honorarios fueron 40 mil dólares por una temporada, o sea, lo que algunos lanzadores cobran hoy día por un inning.

Yo sí quería ganar más dinero, pero jamás dejando de jugar. Mi prioridad era jugar, aun cuando sabía que el dueño del equipo se llevaba casi toda la utilidad.

Ahora no. Ahora Uds. los peloteros ganan lo mismo o más que el propietario. Entonces, ¿para qué tanta pelea, si en paz, pueden reproducir millones para los dos bandos?

Yo me hice millonario después de retirado del beisbol, porque era accionista de la Coca Cola. Y cuando me di cuenta de que la vida no me alcanzaba para gastar todo mi dinero, comencé a cooperar con gente necesitada a través de hospitales y de viviendas.

Hoy día, quien menos cobra de los peloteros, se lleva 570 mil 500 dólares por temporada, más de 14 veces lo que yo cobré en mi campaña mejor pagado. Y me parece bien ese progreso, por arriba de la inflación nacional, por cierto.

Pero entonces, si los bigleaguers tienen tan buenos honorarios, más viáticos, hoteles de cinco estrellas y millones por souvenirs y publicidad; si los propietarios están ganando multimillones, ¿por qué y para qué, poner en peligro al beisbol, que, de ser el primer espectáculo deportivo en Estados Unidos, ha descendido al cuarto lugar, tras el fútbol americano, el basquet y el soccer?

No acaben de enterrar al mejor deporte en la historia de la humanidad. ¡Por favor, sean imbéciles, pero no tanto!

Espero que todo termine muy bien… Buena suerte… Ty.-

