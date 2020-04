Carta del héroe Curt Flood para los bigleaguers 2020

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Ríe payaso, ríe aunque el coronavirus te quite la vida”… Anónimo.-

Mis queridos compañeros de juego y de lucha…: Hace hoy 49 años, fue en 1971, que abandoné a los Senadores de Washington y tomé un avión rumbo a España, para establecerme en Palma de Mayorca y vivir como pintor artístico.

Había cumplido entonces solo 34 años, por lo que debía estar en plenitud de mi carrera, ya que siempre exhibí buenas facultades naturales. Pero por renunciar al cambio que me imponían los Cardenales, estuve todo 1970 sin jugar. Eso me sacó del juego, cuando quise regresar, al año siguiente, ya no podía jugar al máximo nivel.

Pero no me quejo, porque cuatro años más tarde se acabó la cláusula de reserva, cuando Andy Messersmith y Dave McNally fueron declarados libres por un juez e inmediatamente se aprobó también la Regla 10/5. Es decir, desde entonces, si un bigleaguer juega cinco años seguidos con un equipo, o 10 con más de uno, tiene el derecho de aprobar cualquier cambio o negarse a aceptarlo.

Yo había cobrado más de 100 mil dólares por temporada, lo que era máximo en mi época, 1956-1971, pero me sentía como un esclavo, propiedad de alguien que hacía conmigo lo que le venía en gana, como mandarme a otro equipo, sin consultarme siquiera, si yo quería irme allá. Creo que lo hecho por mí ayudó a Marvin Miller a conseguir tanto como logró para los peloteros. Me siento feliz, aun cuando tuve que regresar al beisbol como comentarista de los Atléticos, porque no tenía ingresos ni capital. Gasté todo y, aun cuando vendí un retrato que pinté de Joe DiMaggio por 9,500 dólares, y otros por buenos precios también quedé en la ruina.

Mi actitud me costó el nicho en el Hall de la Fama. Mi mayor votación fue 15.1 %, en 1996. Pero la vida de los bigleaguers es mejor. Por eso, ante la situación actual, paciencia, que todo llega, todo llega.

Les deseo lo mejor de lo mejor, y gracias por llamarme héroe… Curt.

RETAZOS.-

** Curt Flood murió de neumonía en Los Ángeles, el 20 de enero de 1997, dos días después de haber cumplido sus 59 años de edad…

** El comisionado Rob Manfred no las tiene nada fácil con los peloteros. Hablé ayer con 23 de ellos, y en mayoría, dicen haberse enterado de que no les van a pagar los honorarios completos, como habían anunciado al comienzo. Eso ha incomodado a los bigleaguers. Es que los propietarios de equipos se niegan a lo dicho antes, y proponen pagar solo un prorrateo según los juegos que celebren. O sea, no juegos, no dólares…

** Esto es ahora una lucha contra dos tremendos enemigos, el coronavirus y el comisionado con los empresarios.

