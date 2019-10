Carta desde el Más Allá: De Connie Mack para A.J. Hinch y Dave Martínez

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE). “A mi esposa no le gusta que yo llegue borracho a la casa. Por eso es que no llego”… Trapichito.

-o-o-o-o-

Mis jóvenes y apreciados mánagers: Anoche inauguraron sus equipos y Uds. en Washington una nueva Serie Mundial de tres juegos en vez de siete.

Eso habla de lo bien que han jugado los muchachos y de lo bien que Uds. han dirigido. Como la sabia decisión de mandar al montículo al mazatleco José Urquidy, cuando no tenías disponible a nadie de la rotación, mi admirado A.J. Lo hiciste basado en que José tiene buena experiencia de abridor en la pelota de su país nativo, México. Y por montarlo ahí ganó el equipo.

Ni Justin Verlander ni Gerrit Cole ni Zack Greinke habían logrado dominar a los Nationals como lo hizo José, cinco innings, 17 batedores, dos hits, cuatro strikeouts, cero carreras, cero bases por bolas. En la temporada, su primera en las Mayores a los 23 años de edad, apareció en nueve juegos, siete como abridor, dos ganados una derrota, 3.95.

Me maravilla y me emociona disfrutar del trabajo de mánagers tan jóvenes. Tú, A.J. de apenas 45 años, y tú Dave, 55. Imagínense, cuando me retiré de mánager, en 1950, había cumplido mis 68, y llevaba 53 dirigiendo en Grandes Ligas.

Por cierto, eres A.J. por Andrew Joy, pero no te agradaban tus nombres originales. Exacto como mi caso, imagínate, soy originalmente Cornelius McGillicuddy. ¿Podría haber nombre y apellido más difíciles de pronunciar? También nos parecemos, mi querido A.J. en que fuimos cátchers con promedio al bate apenas sobre 200. Claro, eso nos encaminó como mánagers, igual que ha ocurrido con muchos otros.

En cuanto a ti, Dave, el outfielder nativo de Brooklyn, bateador de 270, muy eficiente a la defensiva, es admirable cómo has transformado a los Nationals, cuya franquicia, procedente de Montreal, jamás había aparecido en una Serie Mundial.

Estoy seguro de que esta Serie de tres juegos será sensacional.

Buena suerte y abrazos para los dos y para el beisbol todo.

--o-o-o-o—

Retazos.

** Alex Bregman sufría slump de un hit en 13 turnos. A.J. recalcó que no pensó en sentarlo. “Él es nuestro tercera base regular”, dijo. Y Bregman respondió el sábado con grand slam en el séptimo inning, para remontar a los Astros a la pizarra final de 8-1. Primer tercera base en sacar la bola con tres en bases en Serie Mundial, desde Ken Boyer (Cardenales), frente a los Yankees, en 1964, y el segundo grad slam de los Astros en postemporada. Bregman bateó el sábado tres hits y remolcó cinco carreras.

** Pero a quien más mencionan como candidato a Más Valioso de los Astros, es al cátcher de Punto Fijo, Robinson Chirinos, tremendo a la defensiva y con explosivo poder bate en mano.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.